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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ раскритиковали запрет свечей в деревянных памятниках Кижей

(обновлено: 17:45 13.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЦерковь Покрова Богородицы на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в КарелииЦерковь Покрова Богородицы на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви раскритиковали запрет использовать свечи в деревянных храмах, введенный в уникальных памятниках Кижей после уничтожения расположенной неподалеку кондопогской церкви. Глава церковного экспертного совета по архитектуре протоиерей Леонид Калинин назвал это решение "совершенно неприличной" "ложной деятельностью по якобы сохранению деревянных памятников". По его словам, церковные свечи никогда не падают и не вызывают пожаров, а храмы нужно обрабатывать противопожарными пропитками.

Сгоревшая церковь Успения Божией Матери в Кондопоге. 10 августа 2018
© РИА Новости / Илья Тимин
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Подросток признал вину в поджоге церкви в Карелии, сообщил источник
Десятого августа в карельской Кондопоге сгорела Успенская церковь, один из крупнейших памятников северного деревянного зодчества. После этого руководство также расположенного в Карелии музея-заповедника деревянного зодчества "Кижи" — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — запретило открытый огонь в деревянных памятниках, в том числе свечи.

"Иногда ревность наших чиновников превосходит здравый смысл. Потому что когда происходит богослужение, то все находящиеся на подсвечниках перед лицом молящихся свечи являются подконтрольными: ни одна из них никогда и ни при каких условиях не может ни упасть, ни привести к какому-нибудь возгоранию", — заявил Калинин РИА Новости.

Он считает, что "совершенно неприлично" устраивать "такую ложную деятельность по якобы сохранению деревянных памятников", а альтернативы свечам, например специальные лампочки, "не в традиции Русской церкви".

"Нужно озаботиться о другом, чтобы исключить возможность такого развития событий, которые были в Кондопоге: когда храм, по всей видимости, не был обработан антипиреновыми пропитками, которые предотвращают возгорание, не охранялся должным образом и при экскурсиях не соблюдались правила, которые необходимо соблюдать", — сказал священнослужитель.

По его словам, экскурсионная нагрузка на памятники архитектуры, как деревянные, так и каменные, в разы превосходят богослужебную. Журналы посещений экскурсиями каменного Успенского собора во Владимире (XII век) показали церковным экспертам, что в день через собор проходят до 400 организованных экскурсантов, сказал глава совета. "И это без тех, кто приходит самотеком. А на богослужениях в воскресный день в том же самом соборе – дай Бог чтобы 150 человек присутствовали. Причем служба проходит один раз в неделю, а экскурсии – ежедневно", — сказал Калинин.

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Власти Карелии хотят восстановить сгоревшую Успенскую церковь XVIII века
"Поэтому когда музейные работники проявляют такой административный пыл без рассуждения и реального основания, то должны были бы согласовывать эти вопросы не только с церковью, но и своим разумом, с элементарной логикой. Потому что эти разговоры, что именно свечи (приводят к возгоранию), к сожалению, оказываются достаточно безосновательными", — полагает он. В качестве примера он привел случай, когда в Успенском соборе Владимира во время венчания пытались запретить венчальные свечи. Две свечки, уверяет протоиерей, никакого ущерба храму "абсолютно не могут принести".

Он призвал представителей музейного сообщества консультироваться в вопросах, которые касаются церкви, с профильными церковными учреждениями, такими как патриарший совет по культуре и его экспертный совет по реставрации.

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