В Иордании рассказали о развитии религиозного туризма

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Иордания делает ставку на религиозный туризм и намерена стать одним из мировых центров паломничества, в том числе и для российских христиан, заявил РИА Новости генеральный директор управления по туризму Иордании Абдул Разак Арабият.

По его словам, место крещения Христа в прошлом году посетили четыре тысячи россиян, за первую половину 2018 года – уже 11 тысяч. "У нас есть все элементы для того, чтобы развивать христианское направление, дабы верующие могли приезжать сюда в паломничество и насладиться атмосферой духовности", — сказал Арабият.

"Многие христиане приезжают в Иорданию в рамках паломничества по Святой Земле. Это очень важно, ведь у нас очень много мест для паломничества. К тому же, христианство зародилось здесь, на месте крещения Христа. В 2016 году ЮНЕСКО признала это место объектом всемирного наследия", — добавил он.

Немалую роль в этом вопросе играют археологические открытия. По его словам, вся Иордания является "музеем под открытым небом", в стране 21 тысяча археологических достопримечательностей. В качестве одного из примеров Арабият привел христианскую церковь III века в Акабе, которая считается древнейшей в мире.

Говоря о мерах безопасности для паломников, он подчеркнул, что иорданцы рассматривают свою страну как "спокойный дом среди шумных соседей". "За последние два года число туристов выросло, особенно много из Европы и России. Само собой, для них важен вопрос безопасности – в той же Петре, посещаемость которой выросла вдвое. А все потому, что мы позиционируем себя как экспортеры мира", — заверил Арабият.