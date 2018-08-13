В Иордании рассказали о развитии религиозного туризма

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Иордания делает ставку на религиозный туризм и намерена стать одним из мировых центров паломничества, в том числе и для российских христиан, заявил РИА Новости генеральный директор управления по туризму Иордании Абдул Разак Арабият.
"Многие христиане приезжают в Иорданию в рамках паломничества по Святой Земле. Это очень важно, ведь у нас очень много мест для паломничества. К тому же, христианство зародилось здесь, на месте крещения Христа. В 2016 году ЮНЕСКО признала это место объектом всемирного наследия", — добавил он.
Говоря о мерах безопасности для паломников, он подчеркнул, что иорданцы рассматривают свою страну как "спокойный дом среди шумных соседей". "За последние два года число туристов выросло, особенно много из Европы и России. Само собой, для них важен вопрос безопасности – в той же Петре, посещаемость которой выросла вдвое. А все потому, что мы позиционируем себя как экспортеры мира", — заверил Арабият.