Почезерский храмовый комплекс открыли после реставрации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Почезерский храмовый комплекс XVIII века открылся после реставрации в деревне Филипповской в Кенозерском национальном парке в Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Почезерский храмовый комплекс – это ансамбль, включающий в себя две церкви и колокольню. Когда-то на Русском Севере таких ансамблей было 150, сегодня их осталось шесть.

Освящение храмового комплекса провел епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, после этого впервые за 80 лет здесь была совершена литургия.

"Почезерский храмовый комплекс выделяется тем, что его две церкви и колокольня объединены между собой переходом и галереей. Этому в России нет аналогов", — отметила директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, к началу 1980-х годов две церкви и колокольня Почезерского погоста находились в аварийном состоянии. Тогда по инициативе Архангельского областного управления культуры были проведены частичные консервационно-реставрационные работы. Кенозерский национальный парк возобновил реставрацию ансамбля в 2001 году. Финансирование осуществлялось директоратом по культурному наследию Норвегии и министерством культуры России. В 2002 году российские и норвежские специалисты впервые в России осуществили уникальную операцию по подъему 200-тонной шатровой церкви Происхождения Честных Древ. В 2008-2009 годах была воссоздана не сохранившаяся ограда вокруг храмового комплекса на основе редких фотографий Ивана Билибина, сделанных в 1903 году.

"Построить такой храм могли только удивительные люди. Они его создали и оставили нам в наследство. Я видел этот храм в течение шести лет на разных этапах его реставрации. Но мне посчастливилось видеть его восстановление. Великий труд завершился, и мы все сегодня – счастливые люди, потому что можем прикоснуться к этому событию", – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В конце января на Почезерскую колокольню были подняты восемь колоколов, отлитых в Воронеже на колокололитейном заводе "Вера". Последние реставрационные работы на Почезерском храмовом комплексе завершились в этом году.