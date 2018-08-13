Стоимость восстановления сгоревшей в Карелии церкви выяснят к 17 августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 авг – РИА Новости. Специалисты к 17 августа должны определить стоимость восстановления деревянной Успенской церкви XVIII века, сгоревшей в Карелии, сообщила РИА Новости начальник республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

ГУ МЧС ранее сообщало, что 10 августа здание храма сгорело полностью. При тушении огня пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог, однако официально эту версию ведомство не подтверждает. Полиция Карелии и Следственный комитет начали проверку. Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры и взятого под охрану государства.

"В субботу на место приезжал специалист Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации посмотреть, что там осталось (от церкви). Мы собрали всю проектную документацию по церкви, которая у нас имеется. Ее будут изучать, чтобы определиться со стоимостью (восстановительных работ). Предварительно срок определен до 17 августа", — сказала Алипова.

По ее словам, ранее подразумевалась выборочная реконструкция храма, теперь же нужно делать новые расчеты по объему работ и их стоимости.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.