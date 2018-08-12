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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Моисей оставил нам большую загадку". Археологи заново открывают Библию

(обновлено: 08:12 12.08.2018)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПамятник пророку Моисею на горе Нево, ИорданияПамятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. В последние годы все чаще сообщают о сенсационных открытиях археологов, подтверждающих реальность описываемых в Библии событий. Немало таких "библейских находок" сделано в Иордании. О том, как ученые определяют подлинность святынь и какие загадки им еще предстоит разгадать, — в материале РИА Новости.

"Храм ушел вниз"

Археолог Рустом Мджян показывает корреспонденту РИА Новости развалины византийской церкви неподалеку от Иордана. Каких-то двадцать лет назад об особенностях местечка Аль-Махтас на восточном берегу реки (на территории Иордании) знали разве что местные бедуины.

"В 1996 году мы начали исследовать этот район. Наша команда из 70 археологов планомерно изучала каждый клочок земли, делая пробные раскопы. Если где-нибудь что-то находили, раскапывали шире и глубже", — говорит ученый.

© РИА Новости / Антон СкрипуновРазвалины храма на месте крещения Христа в местечке Аль-Махтас, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Развалины храма на месте крещения Христа в местечке Аль-Махтас, Иордания

И так до тех пор, пока не наткнулись на следы каменной кладки. Стали расчищать — увидели стену, причем уходящую вниз. Несколько лет раскопок — и вот перед нами церковь необычной формы: вход располагался на возвышенности, от него вниз, к центру сооружения, вела лестница. Оказалось, это большая купель крестообразной формы, на дне — мозаика. И судя по надписям на сохранившихся ее фрагментах, церковь построили в пятом веке. А до нее тут, предположительно, стояла часовня.

"Мы поняли, что достигли цели, — нашли точное место крещения Иисуса Христа!" — восклицает иорданский археолог.

Верующие купаются в реке Иордан
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Иордана тут нет". Где на самом деле крестили Иисуса Христа
Но почему он так в этом уверен? Прежде чем приступить к раскопкам, специалисты провели огромную работу с архивам, тщательно изучив все доступные свидетельства, касающиеся этого столь значимого для христианства события.

Во-первых, исследователи опирались на евангельскую историю крещения Иисуса Христа. Там вскользь упоминается местечко Бейт-Абара (Вифара — в русскоязычной версии Библии), или "переправа пророков". А во-вторых, проанализировали описания, оставленные средневековыми паломниками.

© РИА Новости / Антон СкрипуновРеконструкция храма на месте крещения Христа в Аль-Махтас, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Реконструкция храма на месте крещения Христа в Аль-Махтас, Иордания

Военные помогли

У библейских археологов есть правило: если где-либо на Святой земле обнаружен храм византийского периода, значит, он неспроста построен именно здесь.

Так было, например, с раскопками близ деревни Листиб на севере Иордании. В 1999 году во время проводившихся здесь военных учений около поселения случайно нашли фрагменты мозаичного панно. Затем археологи раскопали храмовый комплекс шестого века. А благодаря сохранившимся мозаичным надписям и описаниям паломников исследователи установили, что еще в дохристианские времена тут была деревня Фисва, которая упоминается в Третьей книге Царств, входящей в Библию.

© РИА Новости / Антон СкрипуновОкрестности горы Тель-Мар-Ильяс, где родился и жил пророк Илия, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Окрестности горы Тель-Мар-Ильяс, где родился и жил пророк Илия, Иордания

"Фесвитянин, из жителей Галаадских" — это пророк Илия. Судя по всему, византийцы узнали об этом и решили увековечить это место.

Сейчас это холм святого Ильи, Тель-Мар-Ильяс. "В окрестностях археологи обнаружили более 60 византийских церквей. Тут была огромная христианская община", — рассказывает Рустом Мджян.

© РИА Новости / Антон СкрипуновРазвалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Развалины храма в Тель-Мар-Ильяс, где родился пророк Илия

Впрочем, обилию церквей вблизи библейских мест удивляться не приходится. Куда неожиданнее было обнаружить на юге Иордании христианский храм — самый древний в мире.

Кадр из фильма Мария Магдалина
© Universal Pictures
"Жена Христа" или главный апостол? Загадки жизни Марии Магдалины
Когда-то город Акаба на берегу Красного моря назывался Аила. Во времена Римской империи это был один из крупнейших "хабов": через него в Европу проходил Великий шелковый путь.

И вот в середине 1990-х годов исследователи из Университета Северной Каролины решили поискать здесь следы христианского присутствия. С чего вдруг? Дело в том, что епископ Аилы упоминается в числе участников первого Вселенского собора 325 года.

В 1998 году археологи обнаружили развалины древней базилики. Ее построили в период между 298 и 303 годами, хотя христианство в Римской империи легализовали лишь в 313 году. Ученые до сих пор спорят, как такое было возможно в крупном портовом городе.

Подсказка на полу

Новые открытия в области библейской археологии происходят почти каждый год. В основном ученые находят артефакты, косвенно указывающие на то или иное событие. А в поисках они опираются преимущественно на манускрипты.

В иорданском городе Мадаба в православной церкви Святого Георгия хранится настоящая "шпаргалка" по святым местам — как для верующих, так и для ученых. В 1894 году строители георгиевского храма нашли фрагмент огромной мозаики шестого века. На ней изображены многочисленные города и храмы на территории современных Израиля, Египта, Сирии, Иордании и Ливана. Это карта Святой земли. Благодаря ей, в частности, и установили место крещения Христа.

© РИА Новости / Антон СкрипуновМадабская карта, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мадабская карта, Иордания

"До наших дней дошел фрагмент размером пять на семь метров, это почти два миллиона камней. В целом "мадабская карта" состоит из пяти миллионов мозаичных фрагментов", — рассказал РИА Новости один из служителей георгиевской церкви в Мадабе.

Однако одного значимого места на этой карте все же нет, хотя это всего в нескольких километрах от Мадабы. Гора Нево неспроста считается священной и у иудеев, и у христиан, и у мусульман. На ней, по преданию, умер и был погребен пророк Моисей.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания

Согласно Библии, Господь наказал его за гнев и отсутствие терпения тем, что ему не дано было ступить на Землю обетованную, он лишь увидел ее перед самой своей смертью. И произошло это как раз на горе Нево, откуда и сегодня можно разглядеть не только долину реки Иордан, но даже Иерусалим. Главная загадка горы — место погребения Моисея. По преданию, он завещал спрятать свое тело, дабы недруги не смогли найти его и осквернить. И вот уже более трех тысяч лет люди безуспешно пытаются разыскать могилу пророка.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВизантийская мозаика VII века на горе Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Византийская мозаика VII века на горе Нево, Иордания

В 1930-е годы попытку найти святыню предприняли францисканские монахи. Но раскопали лишь несколько византийских храмов VI-VII веков с уникальными мозаиками, изображающими животных и людей.

"Место захоронения пророка Моисея — большая загадка, оставленная им перед смертью. А вот место погребения его брата, Аарона, нам известно, оно находится в знаменитой Петре", — отмечает Рустом Мджян.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Храм Эль-Хазне в Петре, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Эль-Хазне в Петре, Иордания

Русские идут

Сейчас в Иордании проводятся широкомасштабные археологические исследования. Найденные святыни, само собой, привлекают паломников.

"Многие верующие рассматривают Иорданию как отправной пункт паломничества по Святой земле. Только христианских святынь у нас в стране тридцать пять", — сообщил РИА Новости глава Управления по туризму Иордании Абдул Разак Арабият.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания

Он добавил, что число пилигримов из России за последние полгода удвоилось. Наибольшей популярностью у верующих Русской церкви пользуется место крещения Христа.

Иорданские власти намерены открыть для паломников и прочие библейские места. Нет сомнений, что ученые продолжат свои находки, и список святынь расширится. Для христиан всего мира Библия открывается заново. Как ни парадоксально, именно благодаря науке.

© РИА Новости / Антон СкрипуновБедуин в пустыне Вади-Рам в Иордании
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Бедуин в пустыне Вади-Рам в Иордании

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