РПЦ призвала Минкульт позаботиться о деревянных храмах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь призвала Министерство культуры обратить внимание на проблему сохранности деревянных храмов-памятников в связи с пожаром, уничтожившим в пятницу в Карелии шедевр русского северного зодчества XVIII века – Успенскую церковь.
"Приходится констатировать, что охране и обеспечению сохранности этого шедевра мирового значения не было уделено достаточного внимания – что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении? Вызывает серьезную обеспокоенность состояние таких памятников, и мы призываем Министерство культуры обратить самое пристальное внимание на существующую проблему, которая так трагически открылась в связи с сегодняшним пожаром", – сказано в поступившем в РИА Новости обращении пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова.
По его словам, патриарх Кирилл глубоко опечален известием о случившемся пожаре. "Сгоревший храм в Карелии — потеря для всей Русской Церкви, он был символом Русского Севера, шедевром отечественного зодчества XVIII века", — заявил Волков.
Хорошо, отметил он, что сейчас идет речь о возможности воссоздания храма, в том числе и силами неравнодушных людей. "Но нужно очень четко понимать, что стало реальной причиной этой культурной катастрофы… Надеемся, что следственные органы сделают все необходимое, в том числе и для поиска возможных виновников", — отметил священник.
"В действительности, храм использовался местным музеем, его посещали почти бесконтрольно туристы", — добавил представитель РПЦ.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.