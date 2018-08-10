РПЦ призвала Минкульт позаботиться о деревянных храмах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь призвала Министерство культуры обратить внимание на проблему сохранности деревянных храмов-памятников в связи с пожаром, уничтожившим в пятницу в Карелии шедевр русского северного зодчества XVIII века – Успенскую церковь.

Ранее ГУМЧС сообщало, что здание храма сгорело полностью. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция Карелии начала проверку.

"Приходится констатировать, что охране и обеспечению сохранности этого шедевра мирового значения не было уделено достаточного внимания – что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении? Вызывает серьезную обеспокоенность состояние таких памятников, и мы призываем Министерство культуры обратить самое пристальное внимание на существующую проблему, которая так трагически открылась в связи с сегодняшним пожаром", – сказано в поступившем в РИА Новости обращении пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова.

По его словам, патриарх Кирилл глубоко опечален известием о случившемся пожаре. "Сгоревший храм в Карелии — потеря для всей Русской Церкви, он был символом Русского Севера, шедевром отечественного зодчества XVIII века", — заявил Волков.

Хорошо, отметил он, что сейчас идет речь о возможности воссоздания храма, в том числе и силами неравнодушных людей. "Но нужно очень четко понимать, что стало реальной причиной этой культурной катастрофы… Надеемся, что следственные органы сделают все необходимое, в том числе и для поиска возможных виновников", — отметил священник.

Он также призвал обратить внимание на то, что "храм не использовался Церковью, в нем практически не проводились богослужения, хотя формально, для организации реставрационных работ, которые так и не начались, он был передан на баланс местной епархии".

"В действительности, храм использовался местным музеем, его посещали почти бесконтрольно туристы", — добавил представитель РПЦ.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.