Специалисты оценят состояния сгоревшей в Карелии церкви XVIII века

Сотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

Сотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Специалисты "Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" по поручению Минкультуры отправились в Карелию, где в Успенской церкви XVIII века случился пожар, чтобы оценить нанесенный ущерб и возможность восстановления объекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.

Ранее ГУМЧС сообщало, что здание храма согрело полностью. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция Карелии начала проверку. Позднее ведомство заявило о ликвидации пожара.

"В связи с происшествием Минкультуры России поручило ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" направить ответственного сотрудника для совместного проведения осмотра объекта с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и предоставления информации о причиненном ущербе, а также о возможности его восстановления", — сказали в пресс-службе.

По словам представителя Северо-Западной Дирекции, специалисты выполнят расчет стоимости восстановительных работ, "исходя из которого позже будут приниматься решения по финансированию возрождения Успенской церкви".

Церковь Успения Божией Матери была расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.