Специалисты оценят состояния сгоревшей в Карелии церкви XVIII века

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Специалисты "Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" по поручению Минкультуры отправились в Карелию, где в Успенской церкви XVIII века случился пожар, чтобы оценить нанесенный ущерб и возможность восстановления объекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее ГУМЧС сообщало, что здание храма согрело полностью. При тушении огня пострадал один из брандмейстеров. Полиция Карелии начала проверку. Позднее ведомство заявило о ликвидации пожара.
"В связи с происшествием Минкультуры России поручило ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" направить ответственного сотрудника для совместного проведения осмотра объекта с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и предоставления информации о причиненном ущербе, а также о возможности его восстановления", — сказали в пресс-службе.
Церковь Успения Божией Матери была расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.