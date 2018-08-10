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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Епархия: причиной пожара в Успенской церкви могли стать действия туристов

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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в КарелииСотрудники противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Петрозаводской и Карельской епархии считают, что и одной из причин пожара в деревянной Успенской церкви в Кондопоге ­– памятнике федерального значения, могли стать неосторожные действия туристов, сообщается в заявлении Информационного отдела на сайте епархии.

Пожар в церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
© Фото : ГУМЧС РФ по Республике Карелия
В Карелии СК приступил к выяснению причин пожара в Успенской церкви
"Успенская Церковь в г. Кондопога является памятником федерального значения 1774 года постройки, а так же является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея. В настоящее время здание церкви не является собственностью Русской православной церкви, богослужения в ней не совершаются, последний священник — о. Иоанн Лядинский был расстрелян в 1937 году. Одна из версий пожара – неосторожные действия туристов", – говорится в заявлении.

По поводу восстановления памятника деревянного зодчества XVIII века в епархии ничего не могут сказать, так как храм не был в собственности РПЦ.

"Успенская церковь в 1918 году благодаря стараниям Игоря Грабаря была взята под охрану государства, службы продолжались в ней до 1930 года", — отмечается на сайте епархии.

Успенская церковь – памятник заонежской деревянной архитектуры – являлась филиалом Кондопожского городского краеведческого музея. Располагалась в исторической части города, в бывшем селе Кондопога, на берегу Кондопожской губы Онежского озера.

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Власти Карелии хотят восстановить сгоревшую Успенскую церковь XVIII века
У кондопожской Успенской церкви было, по крайней мере, три предшественницы. Первая, возведенная в первой половине XVI столетия, просуществовала всего несколько десятилетий, и документы не донесли до наших дней никаких известий о типе этой постройки. На месте сожженного в начале 1580-х гг. "немецкими людьми" храма тотчас же местные жители поставили новый. Известно, что эта вторая церковь была клетского типа с тремя алтарями. Она тоже простояла недолго и была сожжена "немецкими людьми" или "литвой и русскими ворами казаками" в начале XVII века. Храм возвели вновь, его следующее описание датируется 1616-1619 гг. Эта новая — третья — церковь, которую за отсутствием иных данных считают предшественницей сгоревшей на Кондопожском погосте, была теплой с шатровым завершением, при ней имелись трапезная и колокольня.

Последняя церковь высотой 42 метра была построена в 1774 году – уже на закате деревянного зодчества. Храм принадлежал к прионежской школе шатрового зодчества. По традиции его поставили на самое высокое место на узком мысу, вдающемся в Чупа-губу.

Иконостас и иконописный потолок-небо в Успенской церкви были в стиле барокко. Небо кондопожской церкви Успения — единственный образец композиции "Божественная литургия" в действующем храме. В центральном медальоне неба — образ "Христос Великий Архиерей". Непосредственно вокруг Христа, на рамке центрального кольца, и на 16 гранях, херувимы с серафимами и ангелы в диаконском облачении с литургическими атрибутами в руках, движущиеся по кругу с запада на восток. Декоративное убранство удивительно точно соответствовало художественному образу церкви.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей Гриньков
Блииин .....Спалили церкву . А почему со стороны озера не тушили или такого катера пожарного нет.
15:33
10.08.2018
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RUKAPOMOHI
Запретить туристов. Посещение разрешить только прохождения спецкурса с выдачей соответствующего документа.
Безграничными бывают только две вещи: вселенная и человеческая глупость.
15:09
10.08.2018
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