МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Петрозаводской и Карельской епархии считают, что и одной из причин пожара в деревянной Успенской церкви в Кондопоге – памятнике федерального значения, могли стать неосторожные действия туристов, сообщается в заявлении Информационного отдела на сайте епархии.
По поводу восстановления памятника деревянного зодчества XVIII века в епархии ничего не могут сказать, так как храм не был в собственности РПЦ.
"Успенская церковь в 1918 году благодаря стараниям Игоря Грабаря была взята под охрану государства, службы продолжались в ней до 1930 года", — отмечается на сайте епархии.
Успенская церковь – памятник заонежской деревянной архитектуры – являлась филиалом Кондопожского городского краеведческого музея. Располагалась в исторической части города, в бывшем селе Кондопога, на берегу Кондопожской губы Онежского озера.
Последняя церковь высотой 42 метра была построена в 1774 году – уже на закате деревянного зодчества. Храм принадлежал к прионежской школе шатрового зодчества. По традиции его поставили на самое высокое место на узком мысу, вдающемся в Чупа-губу.
Иконостас и иконописный потолок-небо в Успенской церкви были в стиле барокко. Небо кондопожской церкви Успения — единственный образец композиции "Божественная литургия" в действующем храме. В центральном медальоне неба — образ "Христос Великий Архиерей". Непосредственно вокруг Христа, на рамке центрального кольца, и на 16 гранях, херувимы с серафимами и ангелы в диаконском облачении с литургическими атрибутами в руках, движущиеся по кругу с запада на восток. Декоративное убранство удивительно точно соответствовало художественному образу церкви.