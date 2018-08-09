Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского из Греции доставят 24 августа в Краснодар, где святыня будет открыта для поклонения верующих до 29 числа, а затем, до 15 октября, ковчег побывает еще в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Московской патриархии.
Первым мощи готовится принять Краснодар, где святыня будет находиться в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Доступ к деснице будет открыт круглосуточно с 24 по 29 августа. "Мы ожидаем паломников со всего Южного федерального округа", – отметила пресс-секретарь храма Яна Топоркова.
Планируется, что помолиться у святыни смогут жители 12 регионов России. После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.
Последние слова его были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.