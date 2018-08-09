Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского из Греции доставят 24 августа в Краснодар, где святыня будет открыта для поклонения верующих до 29 числа, а затем, до 15 октября, ковчег побывает еще в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Московской патриархии.

"Святитель Спиридон Тримифунтский – величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы этого замечательного святого в пределы Русской православной церкви. Ранее десница святителя Спиридона уже приносилась в пределы нашей Церкви, но в этот раз по благословению святейшего патриарха Кирилла впервые ковчег со святыней посетит 12 епархий. Благодаря этому длительному и широкому по географии пребыванию, люди, которые знают и любят этого великого святого, смогут без особых сложностей поклониться его святым мощам. Организацию всего маршрута пребывания святыни в России берет на себя фонд имени равноапостольного князя Владимира. В Русской церкви убеждены в том, что принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского духовно укрепит наш народ", — отмечает пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Первым мощи готовится принять Краснодар, где святыня будет находиться в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Доступ к деснице будет открыт круглосуточно с 24 по 29 августа. "Мы ожидаем паломников со всего Южного федерального округа", – отметила пресс-секретарь храма Яна Топоркова.

Планируется, что помолиться у святыни смогут жители 12 регионов России. После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Последние слова его были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.