Россия попросила Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва попросила посольство Греции разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее несколько священников РПЦ заявили о том, что им отказали в получении греческой визы без объяснения причин. Сами они считают, что это связано с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.

"Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, либо дать какие-то разъяснения на этот счет. И мы, соответственно, сейчас ожидаем реакцию греческой стороны", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Министерство иностранных дел всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам, и, конечно, любая дискриминация в выдаче виз — будь то по национальному, профессиональному, религиозному признаку – недопустима", — добавила она.

В понедельник посол Греции в РФ Андреас Фриганас был вызван в понедельник в российский МИД, где ему была вручена нота, информирующая об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов. Греция 11 июля обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все обвинения и заявила, что эти шаги не останутся без ответа.