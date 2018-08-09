В Краснодаре пройдут дни тибетской культуры с участием индийских монахов

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Монахи монастыря Таши Лхунпо, расположенного на юге Индии, с 18 по 25 августа познакомят краснодарцев с древними буддийскими ритуалами и проведут мастер-классы по основам живописи и пению.

Центральным событием программы станет построение песочной мандалы Авалокитешвары. "Авалокитешвара в переводе с санскрита – Будда безграничного сострадания, одно из самых почитаемых божеств тибетского буддизма. Духовные практики, связанные с ним, способствуют воспитанию сострадания – одного из ключевых аспектов духовного пути", – пояснила РИА Новости директор Фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.

Мандала Авалокитешвары – его дворец, обитель, чистая вселенная, считают буддисты. "Монахи создают символическое изображение такого дворца из разноцветных песчинок, после чего в ходе особых ритуалов приглашают Авалокитешвару войти туда. Построение такой мандалы способствует развитию сострадания в сердцах людей и других живых существ, проживающих в той местности, где она возводится. По окончании ритуала монахи просят Авалокитешвару вернуться в свою небесную обитель, а дворец разрушают, чтобы продемонстрировать непостоянство всего существующего — один из важнейших принципов буддизма", – отметила собеседница агентства.

Также монахи прочитают лекции по основополагающим темам философии буддизма, проведут мастер-классы по основам тибетской живописи и обертонному пению.

Все вырученные от проведения благотворительного мероприятия средства будут направлены на нужды монастыря Таши Лхунпо, содержание престарелых монахов, а также детей-сирот, которые воспитываются и обучаются в монастыре.

"Дни тибетской культуры" в Краснодаре пройдут при поддержке Центра тибетской культуры и информации, Фонда "Сохраним Тибет", Центрального хурула Калмыкии.

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