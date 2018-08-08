На фестивале в Коломенском прозвучат колокольные звоны российских регионов

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Гости фестиваля славянского искусства "Русское поле", который пройдет 18 августа на площадке "Монастырский двор" в Коломенском, смогут услышать колокольные звоны в исполнении звонарей из всех федеральных округов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"Православная традиция – одна из главных составляющих русской культуры. Мы очень рады, что к фестивалю проявили интерес звонари со всей страны. Колокольный перезвон на "Русском поле" обещает стать впечатляющим", – рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Гости фестиваля услышат за один день все многообразие русского колокольного звона от Калининграда до Камчатки, обещают организаторы. Монастырские лавки предложат отведать изготовленную по старинным рецептам выпечку, травяные чаи, мед, пастилу, варенье и пряники. Посетители смогут познакомиться с бытом, историей, архитектурой и культурой православных храмов и монастырей.

На сцене выступят лучшие православные хоры России – московских Данилова, Сретенского и Высоко-Петровского монастырей. Кульминацией программы станет выступление Большого сводного православного хора и Всероссийский колокольный перезвон.

Отмечается, что в этом году в фестивале "Русское поле", приуроченному к празднованию 1030-летия Крещения Руси, примут участие представители 57 регионов России.