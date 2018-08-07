Греческое консульство без объяснений отказало священникам РПЦ в визах

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Несколько священников РПЦ заявили о том, что им отказали в получении греческой визы без объяснения причин.

Сами они считают, что это связано с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.

"Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ — мол, нет обоснований пребывания на территории Греции. Несмотря на то, что куплен билет и полностью оплачен тур", — рассказал РИА Новости настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

Он пояснил, что подавал документы в консульство Греции дважды: сначала через туроператора, три с половиной недели назад, а затем самостоятельно — две с половиной недели назад.

Он отметил, что его случай является далеко не первым и он знает о похожих историях других священников — кому-то из них либо не дали визу вовсе, либо с задержкой.

На эту же проблему обратил внимание экс-глава патриаршей пресс-службы, известный церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский. Он направил письмо послу Греции в России Андреасу Фриганосу, в котором изложил свою историю: "Всего мы посещали Вашу прекрасную страну около 15 раз — участвовали в научных конференциях, книжных ярмарках, паломничали, отдыхали, общались с близкими друзьями, которые нас лично приглашали к себе. На этот раз через несколько дней после сдачи документов мне позвонили из консульства и спросили, правда ли я священник (в пачке документов имелась справка, что я настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ). Я сказал, что это так, и прибавил, что мы едем на остров Крит".

По его словам, 25 мая в визовом центре его семья получила паспорта с визами — "жене дали на три года, а мне — только на месяц". "Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта: почему так? Девушка ответила: зря вы написали, что вы священник — если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года", — приводит Вигилянский текст письма греческому послу на своей странице в Facebook. Там же священник уточнил, что письмо осталось без ответа.

"Многие российские священнослужители откликнулись в комментариях, что с ними за последние полгода случилась такая же история — давали визу на неделю, на две недели, максимум — на месяц", — отметил Вигилянский.

Дипломатический скандал

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Российский МИД пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

В свою очередь, посол России в Греции Андрей Маслов отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями.

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT, добавив, что российские дипломаты были выдворены из Греции "бездоказательно".

Позднее источник в греческих дипломатических кругах сообщил, что ответные меры России на действия Греции коснутся руководителя политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, которого считают одним из ближайших соратников греческого министра Никоса Котзиаса.

Кроме того, по информации собеседника агентства, Россия вышлет торгового представителя посольства Греции в Москве, а также ответственного за коммуникационную службу посольства.