Патриарх выразил соболезнования пострадавшей от землетрясения Индонезии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Индонезии, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.
"Глубоко опечален известием о землетрясении, произошедшем на острове Ломбок в минувшее воскресенье. В результате трагедии погибли и пострадали многие люди, тысячи жителей остались без крова. Приношу вам и народу Индонезии свои искренние соболезнования", — говорится в послании патриарха на имя президента Индонезии Джоко Видодо.
Предстоятель Русской церкви пожелал скорейшего выздоровления раненым, утешения потерявшим близких и укрепления сил тем, кто "ныне самоотверженно трудится над преодолением последствий этой страшной природной катастрофы".
На территории Индонезии действуют три прихода Московского патриархата, в том числе в столице Джакарте, в которых регулярно совершаются богослужения на индонезийском, церковнославянском и английском языках.