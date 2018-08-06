Патриарх выразил соболезнования пострадавшей от землетрясения Индонезии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Индонезии, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.

К северу от индонезийского острова Ломбок 5 августа произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух — на Бали.

"Глубоко опечален известием о землетрясении, произошедшем на острове Ломбок в минувшее воскресенье. В результате трагедии погибли и пострадали многие люди, тысячи жителей остались без крова. Приношу вам и народу Индонезии свои искренние соболезнования", — говорится в послании патриарха на имя президента Индонезии Джоко Видодо.

Предстоятель Русской церкви пожелал скорейшего выздоровления раненым, утешения потерявшим близких и укрепления сил тем, кто "ныне самоотверженно трудится над преодолением последствий этой страшной природной катастрофы".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Последствия землетрясения в Индонезии

На территории Индонезии действуют три прихода Московского патриархата, в том числе в столице Джакарте, в которых регулярно совершаются богослужения на индонезийском, церковнославянском и английском языках.