В России увековечат двадцать мест гибели жертв Холокоста

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сразу 20 мест массовых казней и захоронений евреев в годы Великой Отечественной войны будут увековечены в России в этом году в рамках нового этапа программы "Вернуть достоинство", сообщил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

"Программа была запущена около десяти лет назад. На сегодняшний день открыто более 70 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны. Всего же в России более пятисот таких мест, большинство из которых никак не отмечены. Задача программы "Вернуть достоинство" — установить памятники на каждом из них", – рассказывает Каннер.

В этом году очередной этап программы начался в июне с открытия плит с именами казненных узников Смоленского гетто и монумента на месте расстрела семьи Баум в городе Плавск Тульской области. Если в Плавске были увековечены 10 человек — пятеро взрослых и пятеро детей, то в братской могиле в поселке Вязовеньки Смоленской области покоятся останки 3 тысяч бывших узников гетто. Из них участникам программы "Вернуть достоинство" удалось восстановить 1413 имён. Обе церемонии открыл основатель программы Каннер.

Памятники жертвам Холокоста в этом году появятся в городах и поселках Брянской, Волгоградской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Ставропольского края и Калмыкии. Гранитные обелиски планируется открыть до конца октября.

Так, во вторник 7 августа планируется открыть памятник жертвам Холокоста в городе Благодарном Ставропольского края, где во время оккупации нацистами были расстреляны 187 человек, в том числе 169 евреев. Впервые в церемонии в рамках программы "Вернуть достоинство" примет участие посол Израиля в России Гарри Корен. "Губернатор Владимир Владимиров поддерживает этот проект, в Ставропольском крае мы ежегодно ставим несколько памятников", – уточнил президент РЕК.

Каннер с благодарностью отметил помощь краеведа Анатолия Корноуха. "Благодаря ему мы находим новые места и имена, и в целом работа в крае ведется достаточно серьезно и успешно", – добавил основатель проекта.