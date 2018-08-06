В России увековечат двадцать мест гибели жертв Холокоста

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Сразу 20 мест массовых казней и захоронений евреев в годы Великой Отечественной войны будут увековечены в России в этом году в рамках нового этапа программы "Вернуть достоинство", сообщил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
В этом году очередной этап программы начался в июне с открытия плит с именами казненных узников Смоленского гетто и монумента на месте расстрела семьи Баум в городе Плавск Тульской области. Если в Плавске были увековечены 10 человек — пятеро взрослых и пятеро детей, то в братской могиле в поселке Вязовеньки Смоленской области покоятся останки 3 тысяч бывших узников гетто. Из них участникам программы "Вернуть достоинство" удалось восстановить 1413 имён. Обе церемонии открыл основатель программы Каннер.
Так, во вторник 7 августа планируется открыть памятник жертвам Холокоста в городе Благодарном Ставропольского края, где во время оккупации нацистами были расстреляны 187 человек, в том числе 169 евреев. Впервые в церемонии в рамках программы "Вернуть достоинство" примет участие посол Израиля в России Гарри Корен. "Губернатор Владимир Владимиров поддерживает этот проект, в Ставропольском крае мы ежегодно ставим несколько памятников", – уточнил президент РЕК.
Каннер с благодарностью отметил помощь краеведа Анатолия Корноуха. "Благодаря ему мы находим новые места и имена, и в целом работа в крае ведется достаточно серьезно и успешно", – добавил основатель проекта.