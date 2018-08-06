РПЦ призвала стремиться к примирению по делам об оскорблении чувств

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви призвали верующих создавать условия для прекращения уголовных дел, касающихся оскорбления их религиозных чувств, и заканчивать возможные тяжбы примирением сторон.

"Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон", — заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, статья 148 УК РФ "защищает достоинство верующих людей от унижения со стороны кого бы то ни было, и ее существование полностью удовлетворяет международно признанной цели защиты прав граждан по религиозному признаку".

"Вместе с тем верующие люди и православные общественные организации, подающие жалобы на основании статьи 148, не могут ставить иной цели, чем признание людьми, допускающими издевательства над святыней, своей вины", — добавил он.

По его словам, если лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по этой статье, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования. Но ему, как напомнил представитель РПЦ, нужно это делать в порядке, предусмотренном статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса ("Примирение сторон").