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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Госдуму внесли законопроект о регулировании паломничества

(обновлено: 16:19 06.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПаломники в селе Великорецком молятся у Великорецкой иконы Святителя Николая Чудотворца. Архивное фотоПаломники в селе Великорецком молятся у Великорецкой иконы Святителя Николая Чудотворца. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Госдуму по инициативе РПЦ внесен законопроект, регулирующий паломническую деятельность религиозных организаций, сообщили в юридической службе Московской патриархии.

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"В настоящее время в статьях 16, 20 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" содержится упоминание о паломничестве. При этом закон не раскрывает содержание данного понятия и не определяет порядок осуществления паломничества. На наш взгляд, индивидуальное паломничество граждан по святым местам не требует законодательной регламентации, поскольку относится к сфере свободы вероисповедания. Вместе с тем, паломническая деятельность религиозных организаций безусловно нуждается в такой регламентации", — говорится в комментарии юридической службы, который приводит в понедельник Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Законопроект наделяет религиозные организации исключительным правом осуществлять паломническую деятельность. Это, как пояснили в патриархии, означает, что все прочие юридические лица, не являющиеся религиозными организациями, равным образом индивидуальные предприниматели, "не вправе осуществлять паломническую деятельность".

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"К числу паломников законопроект относит лиц, совершающих путешествие (поездку) с целью посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях. Таким образом, совершая путешествие (поездку) паломник, в отличие от туриста, не преследует цель отдыха и развлечений, а также деятельности, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания", — отмечают юристы Московской патриархии.

"Таким образом, услуги, необходимые для достижения целей паломничества, могут предоставляться самими религиозными организациями без привлечения сторонних туроператоров. Впрочем, религиозные организации вправе привлечь для этих целей и туроператоров по правилам, предусмотренным законодательством о туристической деятельности", — добавляют они.

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Также предполагается, что что ко второму чтению законопроект будет дополнен поправками в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Сейчас он предусматривает понятие "религиозный туризм", однако не дает ему определения. Поэтому, как поясняют в РПЦ, для того, чтобы на практике религиозный туризм не отождествлялся с паломничеством нужно ввести дополнительное правовое регулирование религиозного туризма.

"В отличие от паломнической деятельности, религиозный туризм будет осуществляться с целью посещения мест религиозного почитания и иных объектов религиозного назначения для отдыха и развлечений. При этом для совершения туристами религиозных обрядов или для их размещения в монастырских гостиницах будут на договорной основе привлекаться религиозные организации", — заявляют в РПЦ.

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