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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В УПЦ надеются, что патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят Украину

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Константинопольский ВарфоломейПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Украинской православной церкви (УПЦ) надеются, что патриарх Московский Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей на своей встрече 31 августа в Стамбуле обсудят церковную ситуацию на Украине, заявил РИА Новости глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриархи Московский и Константинопольский встретятся в Стамбуле 31 августа
"Я думаю да, обсудят. Потому что патриарх Кирилл представляет всю полноту (Русской православной) церкви: и Россию, и Украину, и Японию", — сказал он.

Он считает, что патриархи "прекрасно понимают", что надо "как-то отбить атаку" украинских властей на Церковь. "Я очень надеюсь, что патриархи на встрече обсудят это. Потому что можно так расшатать ситуацию на Украине, что потом никто "ни ножки, ни рожки" не соберет", — добавил Анисимов.

Как заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, встреча патриархов обещает стать положительным событием как для Украинской православной церкви, так и для всего мирового православия.

"Об этом (встрече – ред.) в узких внутрицерковных кругах речь шла давно. Есть основания полагать, что для мирового православия это будет положительное событие, которое приведет к разрядке в отношениях между Константинопольским и Московским патриархатами, а соответственно улучшит весь климат межправославных отношений. Думаю, что будут разрешены или по крайней мере будут намечены пути решения многих актуальных проблем с конечной целью укрепления межправославного единства. В любом случае, прямой диалог глав церквей всегда лучше, чем обмен заочными заявлениями в СМИ, что мы наблюдали до сих пор", — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

По его словам, среди поместных православных церквей сегодня чувствуется всеобщее желание единства и консолидации, а также решения накопившихся проблем. Никто из них, полагает протоиерей, не настроен порождать новые расколы. "Именно таковы тенденции и настроения в межправославных отношениях сегодня", — заверил представитель ОВЦС УПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита к Патриарху Константинопольскому Варфоломею
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Первенство чести или власти: почему невозможна автокефалия на Украине
По этой причине, тщетны надежды "тех сил, которые надеются решить свои проблемы пусть даже и путем раскола" между отдельными членами вселенского православия". "Подытоживая, можно сказать, что как для мирового православия вообще, так и для нашей Украинской православной церкви предстоящая встреча обещает быть положительным событием", — заключил он.

Ранее в Русской православной церкви сообщили РИА Новости, что повестка предстоящей встречи глав церквей пока еще прорабатывается.

В июле в Москве патриарх Кирилл встретился с делегацией Константинопольского патриархата. В ходе беседы, как сообщил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, затрагивался вопрос с церковной ситуацией на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ярополк
можно так расшатать ситуацию на Украине, что потом никто "ни ножки, ни рожки"

Часто бывает наоборот - если не расшатать и не вырвать больной зуб, то будет плохо всему организму. С бандеровским зубом надо решать.
16:21
06.08.2018
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seaarland
"... "Я думаю да, обсудят. Потому что патриарх Кирилл представляет всю полноту (Русской православной) церкви: и Россию, и Украину, и Японию ..." - а Япония-то тут причём? Кирилл не полноту представляет, а возглавляет всех попов корыстолюбцев, стяжателей и сребролюбцев. Но Филарет - это просто преступник. Попы в высших эшелонах церковной власти сегодня совсем обнаглели.
16:19
06.08.2018
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