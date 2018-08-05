РПЦ выпустила памятку для священников о том, как вести видеоблоги

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выпустил памятку для священнослужителей на тему того, как вести видеоблоги, текст документа опубликован на сайте отдела.

"Развитие современных технологий дало человечеству интернет — новейшее средство коммуникации, в котором любая информация распространяется с высокой скоростью на большие расстояния и в режиме реального времени. Эта характеристика делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести, которую прямым текстом и в повелительном наклонении заповедал Христос: "идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк. 16:15)", — говорится в документе.

Отмечается, что различные социальные сети, блоговые платформы, мессенджеры, видеохостинги и другие интернет-ресурсы — "локальные центры распространения информации", представляют уже "серьезную альтернативу централизованным СМИ". Видеоблоги священников, которые с площадки своего канала непосредственно обращаются к аудитории, авторы памятки называют "новейшим видом апостольства" и призывают помнить о "высокой степени ответственности, которые они несут за созданный контент и перед Церковью, и перед Богом".

В документе также обращается внимание на тот факт, что подобная миссия отдельными священнослужителями-энтузиастами осуществляется в непростых условиях — когда "в русскоязычном сегменте блогосферы широко представлен антиклерикальный дискурс" и "критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории, что становится трендом и на видеохостингах".

В памятке, в частности, указывается на недопустимость "манипулятивных практик, провоцирующих широкую аудиторию на эмоции и проявление активности на канале (хайп, кликбейт, троллинг и т.д.)". "В этом ряду можно обозначить и человекоугодничество, которое для видеоблогера заключается в страстном желании понравиться своим подписчикам, а значит, может вынудить автора впасть в нечестность и даже лукавство", — говорится в тексте.

Монетизация видеоблога допустима, поскольку она является для автора канала зачастую способом окупить расходы на его развитие, покупку аппаратуры и программного обеспечения, а также возможностью дополнительного заработка, что само по себе неплохо (в Евангелии говорится, что "трудящийся достоин пропитания"), однако, предупредили в синодальном отделе, "это не должно превратиться в самоцель, поскольку полная коммерциализация проекта исказит первоначальную мотивацию автора".

В разделе памятки "Методы и язык", в частности, отмечается, что, применительно к интернет-культуре, "границы возможного использования, например, так называемых "мемов" и трендовых тем определяются нормами пастырской этики и эстетики". Священнослужителей-видеоблогеров призвали не забывать и "очевидный факт, что нецерковная аудитория не ждет от священников полного встраивания в их понятийную матрицу, поскольку априорно знают о некой изначальной инаковости духовенства".

"Священнику стоит остерегаться тем, которые способны разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признаку…. Особую опасность представляют темы, способные спровоцировать церковный раскол, грех которого, по слову святителя Иоанна Златоуста, не смывается даже мученической кровью", — говорится в памятке.

По информации синодального отдела, документ разработан в сотрудничестве с иереями Святославом Шевченко и Александром Кухтой, протоиереем Андреем Федосовым и другими священнослужителями, которые являются известными видеоблогерами.