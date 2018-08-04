"Жена Христа" или главный апостол? Загадки жизни Марии Магдалины

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Жизнь Марии Магдалины, которую так почитают христиане, — на самом деле сплошная загадка. Как ее только ни называли: "равноапостольная", "любимый ученик Христа" и даже "хранитель святого Грааля". Что тут реальная история, а что миф, — разбирался корреспондент РИА Новости.
Популярная грешница
Образ Марии Магдалины, "святой грешницы", очень популярен в западноевропейской культуре. Его противоречивость веками вдохновляла художников на создание полотен, скульптур, книг и фильмов, посвященных этой библейской героине.
А все из-за этого клейма "блудницы". Прямых указаний, что Мария Магдалина ею была, в Евангелии нет. Однако это не помешало в 529 году папе Григорию отождествить с Магдалиной чуть ли не всех женщин, которые мельком упомянуты в Евангелии. "Та, которую Лука называет грешной женщиной (она, согласно евангельскому рассказу, помазала ноги Христу ароматными маслами и отерла их своими волосами. — Прим. ред.), которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны по Марку", — писал он в своих посланиях верующим.
Этот эпизод подробно излагается в седьмой главе Евангелия от Луки:
"И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром".
Однако ни в этом, ни в других Евангелиях имя "грешницы" не называется.
Тем не менее в XIII веке благодаря средневековым легендам за Марией Магдалиной окончательно закрепляется образ "кающейся блудницы". И тогда же возникают сказания о том, что она хранила у себя Грааль — чашу с Тайной вечери.
Впрочем, мифический ореол окружает Марию Магдалину еще с первых веков нашей эры, когда гностические секты называли Марию Магдалину "женой Иисуса". Например, на одном из свитков гностиков IV века ученые нашли фразу "Иисус сказал им: "Моя жена…". Это дало почву для различных конспирологических версий о якобы существовавших потомках Христа и Магдалины, которую популяризировал американский писатель Дэн Браун. Но доводы сторонников подобных версий исследователи не раз опровергали.
Всего несколько строк
Самым достоверным источником сведений о жизни Христа и его первых последователей, согласно христианскому учению, является Евангелие. И там Мария Магдалина упоминается лишь шесть раз. Марк и Лука говорят, что Спаситель, будучи в Галилее, изгнал из нее семь бесов, и она последовала за ним. Матфей упоминает ее в рассказе о распятии Христа — она видела Его казнь и присутствовала при погребении.
Но самый главный евангельский эпизод с ее участием — воскресение Христа. Мария Магдалина вместе с другими женщинами отправилась ко гробу Учителя, чтобы помазать его тело миром (смесью масла, вина, душистых трав и ароматических смол, которой в ветхозаветные времена помазывали первосвященников, пророков и царей), как того требовал древнеиудейский погребальный ритуал. Эти женщины (церковь называет их женами-мироносицами) первыми обнаружили, что тела Иисуса в склепе нет, а затем, как свидетельствуют евангелисты, ангел возвестил им о Его воскресении.
"Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни́! — что значит: Учитель!" — свидетельствует евангелист.
И все. О дальнейшей судьбе Марии Магдалины священное для христиан Писание ничего не говорит.
"Есть ее житие в Четьях-Минеях (сборнике популярных жизнеописаний святых. — Прим. ред.) святителя Димитрия Ростовского — в широком смысле это часть Священного Предания", — поясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.
Согласно этому житию, прожив некоторое время после воскресения Христа в Иерусалиме, Мария Магдалина вместе с Богородицей и апостолом Иоанном Богословом явилась в Эфес. Там она помогала им проповедовать, а затем отправилась в миссионерское путешествие по территории современной Италии.
Кстати говоря, обычай красить яйца на Пасху объясняется как раз одним из преданий о Марии Магдалине.
"Предание говорит о разном. И понятно, что мы не относимся к тексту житий как к тексту Священного Писания, принимая каждую их букву как истину в последней инстанции. Но это принципиальное свидетельство: она, как и другие члены первого христианского поколения, способствовала тому, что из захолустной провинции Римской империи христианство за несколько десятилетий распространилось по всему на тот момент цивилизованному миру. И мы его бережно храним", — подчеркивает отец Максим Козлов.
Случайная находка
Между тем косвенные свидетельства о жизни Марии Магдалины могут дать открытия археологов. Так, еще 20 лет назад ученые полагали, что древнеиудейское поселение Магдала и современный израильский город Мигдаль не имеют ничего общего. Но в 2009 году они случайно наткнулись на развалины древней синагоги, построенной не позже 29 года нашей эры. А затем нашли фрагменты жилых построек и многочисленные предметы утвари. С этого момента наука больше не сомневается в том, что родина равноапостольной Марии реально существовала.
Теперь специалисты тщательно исследуют ее окрестности. В прошлом году они раскопали византийскую церковь V века с напольной мозаикой, перевернувшей представления ученых о жизни раннехристианской общины.
"Мы пришли к выводу, что Сусанна — независимая женщина, которая пожертвовала деньги церковной общине в этой галилейской деревне", — заявили археологи в интервью Times of Israel.
Находка спровоцировала очередной виток споров как о роли женщины в христианстве, так и о личном вкладе Марии Магдалины в так называемый "женский вопрос". Например, некоторые протестантские общины в США называют ее главным, или первым, апостолом. Но в Русской православной церкви с подобными утверждениями не согласны.
"Женский вопрос в церкви первых веков попросту не существовал. Понятно, что христиане действуют в определенном историко-цивилизационном контексте, с одной стороны, Римской империи, а с другой — ветхозаветного мира", — отмечает отец Максим Козлов.
Поэтому первые христиане, по его словам, не разрушали культурных основ того мира, в котором жили. Вместе с тем один из главных принципов христианства, что это учение одинаково адресовано как мужчинам, так и женщинам. Благодаря распространению в том числе и этой идеи церковь почитает Марию Магдалину не как раскаявшуюся блудницу, а как женщину, равную апостолам.