"Жена Христа" или главный апостол? Загадки жизни Марии Магдалины

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Жизнь Марии Магдалины, которую так почитают христиане, — на самом деле сплошная загадка. Как ее только ни называли: "равноапостольная", "любимый ученик Христа" и даже "хранитель святого Грааля". Что тут реальная история, а что миф, — разбирался корреспондент РИА Новости.

Популярная грешница

Образ Марии Магдалины, "святой грешницы", очень популярен в западноевропейской культуре. Его противоречивость веками вдохновляла художников на создание полотен, скульптур, книг и фильмов, посвященных этой библейской героине.

Парадоксально, но, несмотря на все это, в католической церкви до недавнего времени она была святой "низшего ранга": день ее памяти не считался общецерковным праздником. Лишь в 2016 году папа Франциск "повысил" его до общецерковного.

А все из-за этого клейма "блудницы". Прямых указаний, что Мария Магдалина ею была, в Евангелии нет. Однако это не помешало в 529 году папе Григорию отождествить с Магдалиной чуть ли не всех женщин, которые мельком упомянуты в Евангелии. "Та, которую Лука называет грешной женщиной (она, согласно евангельскому рассказу, помазала ноги Христу ароматными маслами и отерла их своими волосами. — Прим. ред.), которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны по Марку", — писал он в своих посланиях верующим.

Этот эпизод подробно излагается в седьмой главе Евангелия от Луки:

"И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром".

Однако ни в этом, ни в других Евангелиях имя "грешницы" не называется.

Тем не менее в XIII веке благодаря средневековым легендам за Марией Магдалиной окончательно закрепляется образ "кающейся блудницы". И тогда же возникают сказания о том, что она хранила у себя Грааль — чашу с Тайной вечери.

Впрочем, мифический ореол окружает Марию Магдалину еще с первых веков нашей эры, когда гностические секты называли Марию Магдалину "женой Иисуса". Например, на одном из свитков гностиков IV века ученые нашли фразу "Иисус сказал им: "Моя жена…". Это дало почву для различных конспирологических версий о якобы существовавших потомках Христа и Магдалины, которую популяризировал американский писатель Дэн Браун. Но доводы сторонников подобных версий исследователи не раз опровергали.

Всего несколько строк

Самым достоверным источником сведений о жизни Христа и его первых последователей, согласно христианскому учению, является Евангелие. И там Мария Магдалина упоминается лишь шесть раз. Марк и Лука говорят, что Спаситель, будучи в Галилее, изгнал из нее семь бесов, и она последовала за ним. Матфей упоминает ее в рассказе о распятии Христа — она видела Его казнь и присутствовала при погребении.

Но самый главный евангельский эпизод с ее участием — воскресение Христа. Мария Магдалина вместе с другими женщинами отправилась ко гробу Учителя, чтобы помазать его тело миром (смесью масла, вина, душистых трав и ароматических смол, которой в ветхозаветные времена помазывали первосвященников, пророков и царей), как того требовал древнеиудейский погребальный ритуал. Эти женщины (церковь называет их женами-мироносицами) первыми обнаружили, что тела Иисуса в склепе нет, а затем, как свидетельствуют евангелисты, ангел возвестил им о Его воскресении.

Евангелист Иоанн Богослов и вовсе утверждает, что Мария Магдалина первой из всех учеников увидела воскресшего Христа. Обнаружив в усыпальнице только погребальные пелены, она "стояла у гроба и плакала". Но вдруг увидела двух ангелов, которые спросили о причине ее горя.

"Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни́! — что значит: Учитель!" — свидетельствует евангелист.

И все. О дальнейшей судьбе Марии Магдалины священное для христиан Писание ничего не говорит.

"Есть ее житие в Четьях-Минеях (сборнике популярных жизнеописаний святых. — Прим. ред.) святителя Димитрия Ростовского — в широком смысле это часть Священного Предания", — поясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Согласно этому житию, прожив некоторое время после воскресения Христа в Иерусалиме, Мария Магдалина вместе с Богородицей и апостолом Иоанном Богословом явилась в Эфес. Там она помогала им проповедовать, а затем отправилась в миссионерское путешествие по территории современной Италии.

Кстати говоря, обычай красить яйца на Пасху объясняется как раз одним из преданий о Марии Магдалине.

Согласно житию, она "изыскала случай" предстать перед римским императором Тиберием, чтобы рассказать о Христе, и по восточному обычаю преподнесла ему в качестве дара окрашенное в красный цвет куриное яйцо, воскликнув "Христос Воскрес!". В Четьях-Минеях говорится, что на столь эпатажную по представлениям римской знати выходку (просвещенные римляне были убеждены, что воскресение человека в принципе невозможно) ученица Спасителя пошла специально, дабы "возбудить любопытство подозрительного императора". Есть также популярное церковное предание, согласно которому Мария Магдалина протянула императору с вестью о воскресении Христа простое белое куриное яйцо, а в ответ на это император воскликнул, что воскресения не может быть, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным. И тогда оно стало красным.

"Предание говорит о разном. И понятно, что мы не относимся к тексту житий как к тексту Священного Писания, принимая каждую их букву как истину в последней инстанции. Но это принципиальное свидетельство: она, как и другие члены первого христианского поколения, способствовала тому, что из захолустной провинции Римской империи христианство за несколько десятилетий распространилось по всему на тот момент цивилизованному миру. И мы его бережно храним", — подчеркивает отец Максим Козлов.

Случайная находка

Между тем косвенные свидетельства о жизни Марии Магдалины могут дать открытия археологов. Так, еще 20 лет назад ученые полагали, что древнеиудейское поселение Магдала и современный израильский город Мигдаль не имеют ничего общего. Но в 2009 году они случайно наткнулись на развалины древней синагоги, построенной не позже 29 года нашей эры. А затем нашли фрагменты жилых построек и многочисленные предметы утвари. С этого момента наука больше не сомневается в том, что родина равноапостольной Марии реально существовала.

Теперь специалисты тщательно исследуют ее окрестности. В прошлом году они раскопали византийскую церковь V века с напольной мозаикой, перевернувшей представления ученых о жизни раннехристианской общины.

Надпись на мозаике сообщает, что церковь построила местная жительница по имени Сусанна. Причем она упоминается без прибавления имени мужа или опекуна, что полностью противоречит обычаям римского общества первых веков нашей эры. По словам археологов, это говорит о более высоком, чем принято думать, статусе женщин в христианских общинах того периода. До этой находки косвенные свидетельства о положении христианок в обществе встречались лишь в жизнеописаниях мучениц, которые ради веры в Христа разводились с мужьями, то есть совершали крайне дерзкий для того времени поступок.

"Мы пришли к выводу, что Сусанна — независимая женщина, которая пожертвовала деньги церковной общине в этой галилейской деревне", — заявили археологи в интервью Times of Israel.

Находка спровоцировала очередной виток споров как о роли женщины в христианстве, так и о личном вкладе Марии Магдалины в так называемый "женский вопрос". Например, некоторые протестантские общины в США называют ее главным, или первым, апостолом. Но в Русской православной церкви с подобными утверждениями не согласны.

"Женский вопрос в церкви первых веков попросту не существовал. Понятно, что христиане действуют в определенном историко-цивилизационном контексте, с одной стороны, Римской империи, а с другой — ветхозаветного мира", — отмечает отец Максим Козлов.

Поэтому первые христиане, по его словам, не разрушали культурных основ того мира, в котором жили. Вместе с тем один из главных принципов христианства, что это учение одинаково адресовано как мужчинам, так и женщинам. Благодаря распространению в том числе и этой идеи церковь почитает Марию Магдалину не как раскаявшуюся блудницу, а как женщину, равную апостолам.