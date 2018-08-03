Франция поддержала отношение Святого престола к смертной казни

ПАРИЖ, 3 авг — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция приветствует изменения, внесенные в катехизис Католической церкви о недопустимости смертной казни и намерении добиваться ее отмены во всем мире, говорится в коммюнике французского министерства иностранных дел.

В четверг папа Римский Франциск утвердил изменение катехизиса Католической церкви, в котором отныне утверждается, что "смертная казнь недопустима", и содержится обязательство "решительно добиваться ее отмены во всем мире".

"Франция приветствует твердую позицию против смертной казни, выраженную Святым престолом, для которого эта меря является бесчеловечной и унижающей человеческое достоинство", — говорится в коммюнике МИД Франции.

В Париже также приветствуют намерение Католической церкви добиваться отмены смертной казни во всем мире.

"Франция твердо и в постоянной манере выступает за отмену во всем мире смертной казни, этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания. Она призывает все государства, в которых еще применяется смертная казнь, ввести мораторий в целях окончательной ее отмены", — отмечается в документе.