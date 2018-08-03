Филарет пообещал не отбирать на Украине имущество общин после автокефалии

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. После предоставления томоса (указа) об автокефалии все имущество будет по-прежнему принадлежать общинам, отбирать его не будут, заявил глава украинской неканонической церковной структуры Филарет (Денисенко).

Филарет ранее заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой", что вся недвижимость Украинской православной церкви перейдет в собственность неканонической православной церкви Украины в случае получения автокефалии, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры. В Украинской православной церкви назвали притязания Филарета на имущество церкви "совершенно абсурдными".

"Никакого насилия после томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас", — цитирует Филарета пресс-центр неканонической церковной структуры.

По словам Филарета, согласно украинскому законодательству все храмы и имущество принадлежат не церкви, а общинам (приходам, монастырям, духовным учебным заведениям) на правах собственности, пользования или аренды.

"И если община решила выйти из одного патриархата и войти в другой — то имущество она сохраняет за собой. Потому что это ее имущество, а не патриархата", — уточнил он. Филарет добавил, что в случае предоставления Украине томоса об автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры войдут в состав украинской неканонической церковной структуры без применения насилия.

Он также сообщил, что синод принял послание, в котором категорически отвергаются все обвинения в том, что томос об автокефалии вызовет противостояние или кровопролитие.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.