Папа Римский принял положение о недопустимости смертной казни

ВАТИКАН, 2 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск утвердил изменение катехизиса Католической церкви, в котором отныне утверждается, что "смертная казнь недопустима" и содержится обязательство "решительно добиваться ее отмены во всем мире".
В этом положении катехизиса указывается, что долгое время смертная казнь считалась адекватным ответом на некоторые тяжкие преступления и приемлемой, хотя и исключительной мерой наказания в целях защиты всеобщего блага.
"Сегодня все более сильно осознание того, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения тягчайших преступлений. Кроме того, распространилось новое понимание смысла карательных санкций со стороны государства", — говорится в новой редакции данной статьи.
Кроме того, в четверг также было опубликовано специальное послание кардинала Ладарии ко всем епископам Римско-католической церкви, в котором разъясняется значение изменений, внесенных в катехизис по вопросу о смертной казни. В этом документе, также одобренном папой Франциском, указывается, что новая редакция статьи 2267 направлена на то, чтобы "через уважительный диалог с политическими властями были созданы условия, которые позволили бы исключить юридический институт смертной казни там, где он еще в силе".
В прежней редакции статьи 2267 катехизиса говорилось, в частности, что "традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни, если это единственный возможный путь действенно защитить жизни людей от несправедливого агрессора". При этом в документе отмечалось, что в наше время случаи применения данной меры наказания "имеют место очень редко, если не вовсе уже практически отсутствуют".