В УПЦ назвали притязания Филарета на имущество церкви абсурдными

КИЕВ/МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Украинской православной церкви считают безосновательными притязания главы неканонической церковной структуры Филарета (Денисенко) на собственность УПЦ, заявил РИА Новости глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов.

Филарет ранее заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой", что вся недвижимость Украинской православной церкви перейдет в собственность неканонической православной церкви Украины в случае получения автокефалии, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры.

"Филарет, отлученный от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали, например, храм где-то построили, — и никто на нее, кстати, не претендует", — сказал РИА Новости Анисимов, комментируя заявления Денисенко.

По его словам, Украинская православная церковь, в отличие от неканонических структур, имеет древнюю историю, что всем известно. Более того, продолжил Анисимов, во время репрессий в советское время значительная часть имущества УПЦ была отчуждена и ее до сих пор не вернули. При этом у неканонической церкви на Украине, отметил собеседник агентства, "никто ничего не забирал" и "ни одного священника у них не было репрессировано".

По словам пресс-секретаря, Украинской православной церкви, "по всем законам, должно быть возвращено все имущество", которое ранее у нее отобрали. Анисимов напомнил, что Украина еще в 1990-х годах брала обязательства перед Советом Европы провести реституцию, то есть, обеспечить церкви компенсацию ущерба от богоборческой власти. Однако эти обязательства, подчеркнул собеседник агентства, так и остались лишь на бумаге.

"Каждая собственность имеет свою историю, это юридический термин, и все прекрасно знают, что если ваш дом отобрали, а вас застрелили, то этот дом потом будет возвращен вашему сыну, но никак ни всем желающим его получить. И причем, вообще, здесь автокефалия?" — добавил представитель УПЦ.

Он привел в пример страны Прибалтики, Польшу, Чехию и Россию, где власти возвратили и до сих пор возвращают церкви отобранное имущество, причем зачастую уже в отреставрированном виде. "Нам же даже руин не отдают, понимаете", — констатировал он.

"А заявления Филарета совершенно абсурдны и нелепы с юридической точки зрения", — заключил Анисимов.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.