Президент Молдавии ждет визита патриарха Кирилла в Гагаузию

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Игорь Додон обсудил с митрополитом Молдавии Владимиром подготовку к визиту патриарха Кирилла, а также выразил надежду, что он впервые посетит города Бельцы и Комрат.
Президент Молдавии напомнил, что Всемирный конгресс семьи будет проходить в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии "Din suflet". Предварительное согласие на участие в мероприятии выразили 50 стран, ожидается больше 2000 участников.
Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в Молдавию — в 2011 и 2013 годах.