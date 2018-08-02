Президент Молдавии ждет визита патриарха Кирилла в Гагаузию

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Игорь Додон обсудил с митрополитом Молдавии Владимиром подготовку к визиту патриарха Кирилла, а также выразил надежду, что он впервые посетит города Бельцы и Комрат.

"Встретился с митрополитом Кишинева и Всея Молдовы Владимиром. В ходе состоявшейся беседы обсудили ход организационных мероприятий в рамках проведения Всемирного конгресса семей, а также предстоящий визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Республику Молдова, который состоится в ближайшие месяцы. Предложил, чтобы Патриарх Кирилл впервые посетил город Комрат (столица автономии Гагаузия — ред.) и Бельцы", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии напомнил, что Всемирный конгресс семьи будет проходить в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии "Din suflet". Предварительное согласие на участие в мероприятии выразили 50 стран, ожидается больше 2000 участников.

Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в Молдавию — в 2011 и 2013 годах.