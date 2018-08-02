"Не фонтан!" Как отмечают Илию Пророка и чем живут десантники и капелланы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Наталия Федотова. Илия Пророк, день памяти которого отмечает 2 августа Православная церковь, считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск России. О том, как десантники встретят профессиональный праздник на Ильинке, о буднях военных капелланов в Сирии и о чем чаще всего спрашивают настоятеля московского храма ВДВ — в материале РИА Новости.
"Без фанатизма"
Отмечать день памяти Илии Пророка и праздник ВДВ он советует, конечно, с боевыми друзьями, "но без фанатизма". "Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке, это грех винопития, и неважно, какой у тебя повод или праздник, — это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не делают. Я знаю много офицеров и даже генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют даже в праздники, занимаются спортом. Поверьте, при интенсивных физических нагрузках, при готовности сорваться в любой момент по приказу мне не пригодятся методики того отдела Церкви, который работает с алкоголиками. Нет, тут все по-другому", — заверяет капеллан.
Центром празднования дня Илии Пророка для верующих десантников, а таких в ВДВ большинство, уже не первый год становится Ильинский храм в центре Москвы. По словам одного из организаторов мероприятий "Ильин день на улице Ильинке" Кирилла Шишова, после праздничного богослужения от храма начинается крестный ход на Лобное место, где совершается молебен. Командование и духовенство поздравляют десантников, а затем — показательные выступления: военные оркестры, рукопашный бой. В праздновании принимают участие до пяти тысяч человек.
"Основных целей несколько. Во-первых, возрождение традиции торжеств XVII века, в которых участвовали и патриарх, и царь. Доподлинно известно, что в крестном ходе на Илью Пророка принимал участие царь Алексей Михайлович. Во-вторых, мы хотим объединить людей разных социальных групп. И конечно же — отвлечь десантников от купания в фонтанах", — объясняет Шишов.
Шестьсот метров без парашюта
"ВДВ не для всех — как то же фигурное катание или дайвинг. И быть священником — не для всех. Да и многодетной мамой дано быть не каждой. Но такое массовое самопожертвование, готовность стольких молодых людей ежемесячно рисковать жизнью — пожалуй, только в ВДВ", — продолжает протоиерей Михаил Васильев.
Бывший университетский религиовед с принятием священнического сана в составе ВДВ участвовал в миротворческих операциях в Боснии и Косово, боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, Киргизии. Через час после нашей беседы он уезжает в очередную командировку в Сирию, и когда вернется, не знает.
"Исповедуются, причащаются в полевых условиях около двадцати тысяч человек — и это на учениях, не считая стационарных храмов. Верующих военнослужащих в ВДВ 99 процентов: из них 96 процентов — православные, четыре — мусульмане. Большинство, как и везде, не воцерковлены, но уверенно говорят: с нами Бог и два парашюта!" — рассказывает капеллан.
Вместе с отцом Михаилом преодолевать себя и достойно служить родине помогают десантникам еще 25 священников и один мулла, которые с войсками "во всех жанрах, кроме скучного".
"Есть батюшки более удачливые, чем я, у которых и по 400, и по тысяче прыжков — как у отца Саввы Щербины. Есть священники, награжденные несколькими государственными наградами, — у отца Андрея Шеломенцева два ордена Мужества. Несколько священников в составе подразделения спецназа ВДВ принимали участие в десантировании на Северном полюсе, есть батюшки, которые могут действовать вместе с подразделениями в высокогорной местности. Есть и с дайверскими навыками и соответствующими допусками", — говорит отец Михаил.
Священники в ВДВ проходят парашютно-десантную подготовку, умеют оказать первую медицинскую помощь и имеют навыки механика-водителя, чтобы, если нужно, завести БМД и эвакуировать раненых или выехать из зоны плотного огня. "Но мы не воюем, мы помогаем тем, кто защищает свою родину", — подчеркивает капеллан.
Лампадка или полгранаты
Отец Михаил — настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, единственного сохранившегося в Москве храма, сооруженного на средства военного ведомства Российской империи в начале XX века. В 2004 году здесь было учреждено Патриаршее подворье при штабе Воздушно-десантных войск.
На церковных стенах мраморные доски с именами героев-десантников — с 1937 года до наших дней. Подсвечники в виде половинок гильз, лампадка — половинка гранаты, а вдоль иконостаса на солее кованая ограда, украшенная орденами — современными и царской России.
Настоятель со всеми приветлив: он, как и другие десантники, знает цену жизни и общению. На вопрос о социальных и благотворительных проектах прихода отвечает: "У меня всю жизнь один проект — ВДВ". Его прихожане в военной форме готовы по приказу главнокомандующего отправиться в любую точку мира.
"С 2014 года десантники постоянно на учениях. Войска развиваются, приходит новая техника", — рассказывает майор Юрий Иванов. По его словам, кто не прыгает, тот не служит. "Прыжок дисциплинирует человека", — рассуждает он. И приводит слова Героя Советского Союза генерала ВДВ Василия Маргелова: "Прыжок — не самоцель преодолеть себя, а в основном доставка бойцов и техники на поле битвы".
Среди активных прихожан храма — генерал-майор Владимир Данильченко, руководитель Совета ветеранов ВДВ России. За полдня он получает сотню звонков с просьбами и, конечно, старается всем помочь.
"У кого-то дети родились, у кого-то заболели, кто-то поступает в вуз, кого-то надо трудоустроить — занимаемся всем по формуле "от зачатья и до похорон", — говорит ветеран.
"Как-то на присягу в одну из наших воинских частей не пускали подругу воина. Только близких родственников: папу, маму, брата, сестру. А у него девушка есть! И тоже хочет побывать на присяге, увидеть своего парня, может быть, будущего мужа, спутника жизни. Я звоню командиру части: "Сделай, пожалуйста, для нас скидку, разреши, чтобы девушка прошла". Потом мне приходит фотография: стоит здоровый двухметровый красавец-десантник и рядом с ним красотка — и они счастливы. Она видит, как он клянется на верность Отчизне! Это патриотизм в высшей степени для них обоих!" — вспоминает генерал-майор.
Кстати, основной вопрос, который задают десантники настоятелю храма: "Где взять нормальную жену?" "Поэтому если кто-то хочет об этом подумать, то обращайтесь ко мне, поможем решить демографическую задачу", — улыбается отец Михаил.
Горячие точки
В сирийских Тартусе и Хмеймиме, где базируются российские войска, по благословению патриархов Московского и Антиохийского установлены мобильные храмы для военнослужащих.
Давно став пацифистом, военный капеллан тем не менее считает, что задача Вооруженных сил — компенсировать те ошибки, которые допустили политики разных стран. "Здесь кому-то приходится быть "санитарами леса", гор и пустынь. Сейчас основная борьба с терроризмом вынесена за наши границы, мы это делаем на соседнем участке, хотя все равно это трагично и печально", — отмечает священник.
Из 25 капелланов ВДВ 23 — с опытом в горячих точках. В настоящее время вместе с военнослужащими они готовятся к большим учениям в Забайкалье, Хабаровском крае и на Камчатке. "В них примут участие наши десантники и священники, установим мобильные храмы и, как всегда, ничего не завалим", — уверен главный военный капеллан "голубых беретов".