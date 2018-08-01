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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Большой крестный ход в Киеве помог верующим победить страх, отметили в УПЦ

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Празднование 1030-летия Крещения Руси (59)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в КиевеУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Главным итогом Всеукраинского крестного хода в Киеве 27 июля стало то, что верующие перестали бояться и готовы отстаивать свои права, заявил в среду заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

Праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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По данным УПЦ, в крестном ходе, приуроченном к 1030-летию Крещения Руси, в прошлую пятницу в центре украинской столицы приняло участие рекордное количество верующих — около 250 тысяч человек.

"Тот факт, что некоторые силы создавали препятствия, заставлял еще больше людей ехать на крестный ход. И, как мне рассказывали священники, когда их автобусы останавливали, проверяли, не пускали, люди наши достаточно открыто и смело возмущались и отстаивали свои права. Поэтому, наверное, главным итогом на таком церковно-народном уровне стало то, что люди перестали бояться", — сказал Данилевич на пресс-конференции в Киеве.

По его оценке, раньше люди "где-то были запуганы всей этой пропагандой против Церкви", однако "этот страх пропал в 2016 году, когда был крестный ход из двух лавр в Киев".

"Но сейчас все больше и больше я вижу, что среди нашей Церкви появляется определенная, в хорошем смысле этого слова, смелость, открытость и теряется какой-то страх, человеческий страх", — отметил священник.

Представитель УПЦ подчеркнул, что многотысячный крестный ход состоялся, несмотря на противодействие, которое чинили верующим "представители разных структур". Нынешние украинские власти, признал он, строят свою религиозную политику "на основании, на котором, фактически, строить нельзя". По словам Данилевича, эта политика "базируется на непризнанных церквях" — так называемой УПЦ Киевского патриархата и "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ).

Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Около 250 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в Киеве
"Знаете, в Евангелии есть сравнение, что человек, который строит дом на песке, неразумный, потому что налетят ветры, бури, и это все рассыплется. Нужно строить на камне", — сказал Данилевич. Он пояснил, что единая Церковь может быть построена только "на камне Украинской православной церкви, а не на песке церковных расколов".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в минувшую субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.

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