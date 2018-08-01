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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Москве на молодежном форуме представят "онлайн-помощник" для православных

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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетитель фотографирует икону Богоматерь с младенцем. Архивное фотоПосетитель фотографирует икону Богоматерь с младенцем. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новое мобильное приложение — "онлайн-помощник" для православных верующих "Наставник" впервые представят участникам III Международного православного молодежного форума 23 августа в Москве, сообщили в среду РИА Новости в оргкомитете.

Патриарх Кирилл на Православном студенческом форуме. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх ответит на вопросы молодежи на III православном форуме в Москве
"К 23 августа запустят и впервые представят на форуме самое многофункциональное на сегодняшний день православное мобильное приложение – "Наставник". Автор идеи Игорь Горбунов говорит, что его вдохновил Instagram, вернее, большая популярность православных календарей в этой соцсети", — сообщили организаторы.

Как отметил сам Горбунов, существующие на данный момент православные приложения представляют собой главным образом онлайн-Библии. Например, все большей популярностью среди верующих пользуется приложение для смартфонов "Толкования Священного Писания", которое было разработано монастырем Оптина пустынь.

"Я осознал, что в обществе существует потребность в более интерактивном ресурсе, направленном именно на церковно-приходскую жизнь", — сказал разработчик.

Девушка с телефоном
© Depositphotos / focuspocusltd
РПЦ: миллионы лайков в соцсетях - не показатель успешности церковной миссии
В приложении будет содержаться полная информация обо всех православных праздниках, постах, молитвах, святых, которые почитаются в тот или иной день. "Особенность приложения – еще и в том, что оно персонализировано. Например, указав ближайший храм, пользователь будет оперативно узнавать о расписании церковных служб. Пообщаться со священнослужителями тоже можно онлайн", — добавили в оргкомитете.

Международный православный молодежный форум, который пройдет на ВДНХ, организует синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата совместно с правительством Москвы. По данным организаторов, на мероприятии ожидается участие патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
))))

Вы ещё древние тексты перепишите на молодёжный манер, как 13 евреев хайпанули и собрали кучу лайков, а негодные фарисеи их забанили, но главный админ забрал их к себе в приватную группу и скоро будет глобальная чистка форума с фатальными банами для грешников и резким поднятием левелов для праведников.

Вы слишком сильно стали прогибаться, вы собственными руками прикончите дело иисусово. Хотя, когда речь идёт о суммах, на порядки больших, чем 30 серебренников....
15:51
01.08.2018
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sergeyschs1
А по WatsApp на небо можно будет написать?
15:38
01.08.2018
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