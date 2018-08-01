В Москве на молодежном форуме представят "онлайн-помощник" для православных

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новое мобильное приложение — "онлайн-помощник" для православных верующих "Наставник" впервые представят участникам III Международного православного молодежного форума 23 августа в Москве, сообщили в среду РИА Новости в оргкомитете.
Как отметил сам Горбунов, существующие на данный момент православные приложения представляют собой главным образом онлайн-Библии. Например, все большей популярностью среди верующих пользуется приложение для смартфонов "Толкования Священного Писания", которое было разработано монастырем Оптина пустынь.
"Я осознал, что в обществе существует потребность в более интерактивном ресурсе, направленном именно на церковно-приходскую жизнь", — сказал разработчик.
Международный православный молодежный форум, который пройдет на ВДНХ, организует синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата совместно с правительством Москвы. По данным организаторов, на мероприятии ожидается участие патриарха Московского и всея Руси Кирилла.