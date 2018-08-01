Священник: и крещеные, и некрещеные надеются на милосердие Божие

Приходилось слышать разные точки зрения от церковных людей на посмертную участь тех, кто не принял крещение. Но если обобщить, то я выделил бы две главные позиции: некрещеные люди не попадут в рай и вторая — "всё в руках Божиих", и не дело человека решать за Бога, кто спасется, а кто нет. Какая из этих точек зрения более верная и больше соотносится с православным учением? (Сергей, новоначальный, 22 года, Санкт-Петербург)

Отвечает настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский:

Уважаемый Сергей!

Ваш вопрос – один из самых распространенных. Особенно у нас, в России. Нас окружают люди, в том числе наши родители, бабушки и дедушки, которые прожили свою жизнь в агрессивно-атеистическом государстве, получили воспитание в советских школах, многим из них негде было узнать о религии, о Христе и Евангелии. Нам всем очень хочется, чтобы участь наших близких была благополучна, чтобы и они были в вечной жизни вместе со Христом.

Но мы ничего не можем поделать с тем, что Сам Христос сказал:

"Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Мк. 16, 16);

"Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин. 3, 5).

На основании этих и многих других слов из Священного Писания святые отцы отвечают на ваш вопрос однозначно: к сожалению, нет.

Но это и не значит, что все крещеные будут со Христом, поскольку: "От всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут" (Лк. 12, 48).

Тем не менее, в Писании есть и обнадеживающие слова о тех, кто не был крещен, но жил по совести:

"Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их" (Рим. 2, 14-15).

Мы все – крещеные и некрещеные – надеемся на милосердие Божие.

Как писала поэт Анна Ахматова:

"Неистощима только синева

Небесная, и милосердье Бога".