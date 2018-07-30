Александрийский патриарх поддержал РПЦ по вопросу церкви на Украине

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Александрийская православная церковь поддерживает мнение Русской церкви о положении канонической церкви на Украине, заявил РИА Новости патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.
В юрисдикцию Александрийского патриархата входят 54 страны Африки и более 15 миллионов верующих.
Феодор II ранее принял участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве. Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом они совершили божественную литургию на Соборной площади в Кремле, а затем возглавили многочисленный крестный ход к памятнику князю Владимиру.
Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.