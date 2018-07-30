Александрийский патриарх поддержал РПЦ по вопросу церкви на Украине

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Александрийская православная церковь поддерживает мнение Русской церкви о положении канонической церкви на Украине, заявил РИА Новости патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

"Церковь должна управляться согласно священным канонам. У политиков есть свои соображения, указания, распоряжения, но политики приходят и уходят, а церковь существует незыблемо уже 2 тысячи лет. В этом смысле Александрийский патриархат согласен с мнением Русской церкви о том, что политическому давлению нельзя поддаваться. Когда разделяются государства, а потом и церковь — это неправильно", — прокомментировал александрийский предстоятель.

В юрисдикцию Александрийского патриархата входят 54 страны Африки и более 15 миллионов верующих.

Феодор II ранее принял участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве. Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом они совершили божественную литургию на Соборной площади в Кремле, а затем возглавили многочисленный крестный ход к памятнику князю Владимиру.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических православных структур в стране и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". В субботу Порошенко заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.