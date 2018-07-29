Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал Крещение Руси европейским выбором князя Владимира, пишет "Укринформ".

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — заявил Порошенко, выступая по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве.

В субботу в России, на Украине, а также некоторых других странах прошли праздничные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси. Верующие также отметили день памяти святого князя Владимира, выбравшего христианство в качестве государственной религии в конце десятого века.

Переписывание истории

В Совфеде скептически отнеслись к словам Порошенко, обвинив его в переписывании истории. По мнению Алексея Пушкова, Крещение Руси в те времена не могло стать "европейским выбором".

Позиция РПЦ

"Тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", — написал Пушков в твиттере.

Общее позицию и настроение верующих христиан выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна на Боровицкой площади в Москве. Патриарх назвал Крещение Руси в 988 году историческом событием, ставшим основным фактором духовного единства двух народов.

"Сегодня День крещения Руси отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах.<…>. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения", — отметил он.

По мнению патриарха, общая вера укрепляет духовные связи между народами, без оглядки на национальную, государственную или культурную принадлежность разных людей.

Вера представителей разных народов стала способом сохранения их национальной идентичности, а также фактором, обеспечивающим влияние на весь мир единого народа, которые вышел "из киевской купели крещения", считает патриарх.

Примерно в это же время в Киеве после праздничного богослужения митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим с призывом сохранить единство православия и "духовные плоды крещения".

"Наше задание сегодня — сделать все, чтобы святое православие, которое принес на нашу землю наш креститель святой князь Владимир, не было повреждено", — подчеркнул предстоятель УПЦ МП.