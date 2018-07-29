МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал Крещение Руси европейским выбором князя Владимира, пишет "Укринформ".
В субботу в России, на Украине, а также некоторых других странах прошли праздничные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси. Верующие также отметили день памяти святого князя Владимира, выбравшего христианство в качестве государственной религии в конце десятого века.
Переписывание истории
В Совфеде скептически отнеслись к словам Порошенко, обвинив его в переписывании истории. По мнению Алексея Пушкова, Крещение Руси в те времена не могло стать "европейским выбором".
Позиция РПЦ
Общее позицию и настроение верующих христиан выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна на Боровицкой площади в Москве. Патриарх назвал Крещение Руси в 988 году историческом событием, ставшим основным фактором духовного единства двух народов.
"Сегодня День крещения Руси отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах.<…>. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения", — отметил он.
Вера представителей разных народов стала способом сохранения их национальной идентичности, а также фактором, обеспечивающим влияние на весь мир единого народа, которые вышел "из киевской купели крещения", считает патриарх.
Примерно в это же время в Киеве после праздничного богослужения митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим с призывом сохранить единство православия и "духовные плоды крещения".
"Наше задание сегодня — сделать все, чтобы святое православие, которое принес на нашу землю наш креститель святой князь Владимир, не было повреждено", — подчеркнул предстоятель УПЦ МП.