Многолетнего гендиректора "Софрино" освободили от всех должностей в РПЦ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил генерального директора предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых им в организациях Русской православной церкви, сообщает в воскресенье пресс-служба предстоятеля.

Предприятие "Софрино" производит иконы, облачения, различную церковную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства.

"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО "Художественно-производственное предприятие "Софрино" Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской Православной Церкви", — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

На сайте самого Пархаева уточняется, что он является также управляющим гостиничным комплексом Московского патриархата "Даниловская", куратором патриарших резиденций в Переделкино, Чистом переулке и Даниловом монастыре.

В июне этого года Пархаеву исполнилось 77 лет. Ранее патриарх Кирилл наградил его "во внимание к многолетним усердным трудам на благо святой Церкви" орденом преподобного Андрея Иконописца I степени.

Посещая комплекс "Софрино" в июне 2016 года, предстоятель РПЦ отметил, что за последнее время предприятие сделало большой шаг вперед, в том числе в плане уникального переоснащения производственных мощностей.

Пархаев работал в Московской патриархии с 1965 года, директором "Софрино" он являлся более 30 лет, с 1987 года.