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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Когда рухнет?" Стена Плача оказалась под угрозой

(обновлено: 08:23 29.07.2018)
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© REUTERS / Nir EliasСтокилограммовый камень выпал из Стены Плача в ИерусалимеСтокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
© REUTERS / Nir Elias

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. От Стены Плача в Иерусалиме откололся стокилограммовый фрагмент. Иудеи увидели в этом "божественный знак", а мусульмане заподозрили Израиль в попытке сделать подкоп под их святыни. Ученые говорят о необходимости реставрационных работ. О том, почему проблема сохранения главной святыни иудаизма грозит стать неразрешимой, — в материале РИА Новости.

Во всем виноват Ньютон

Стокилограммовый камень, выпавший из Стены Плача, раскололся прямо у ног молившейся 79-летней Дэниэллы Гольдберг. Она и находившиеся рядом люди отделались лишь испугом. В Иерусалиме тут же заговорили о чуде.

Раввин Шимон Левин, проживающий в этом городе, считает подобные спекуляции сомнительными: "Камень выпал над участком, выделенным по требованию реформистов (либеральное направление в иудаизме. — Прим. ред.). Там почти не бывает людей".

Стена плача в Иерусалиме
© Fotolia / jukovskyy
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В Иерусалиме решают судьбу камня, выпавшего из Стены Плача
Но верующие не унимаются. В интернете разгораются споры, как понимать произошедшее: это дурной знак или предвестие перемен к лучшему? Ведь некоторые иудеи верят, что рано или поздно в Иерусалиме будет восстановлен Храм — и тогда больше не придется молиться у Стены Плача.

"Однозначно можно сказать, что это следствие закона всемирного тяготения, данного Богом и открытого еще Исааком Ньютоном. Остальное, на мой взгляд, спекуляции. Настроения в Иерусалиме разные — и, конечно, многие приписывают этому инциденту особое значение в зависимости от своего мировоззрения", — отмечает раввин Шимон Левин.

Он уверен, что израильские власти сделают все для безопасности верующих. Мэрия Иерусалима уже потребовала чаще проверять состояние святыни, дабы "снизить риски подобных происшествий".

© РИА Новости / М. ЮрченкоПерейти в фотобанкХрам Соломона в руинах
© РИА Новости / М. Юрченко
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Храм Соломона в руинах

Угроза святыне действительно есть. Стена Плача, или Западная Стена, — часть массивного фундамента Второго Храма, возведенного царем Иродом Великим в первом веке до нашей эры. Строили его, что называется, на века, но уже в 70-м году римляне разрушили главную иудейскую святыню. Вот только фундамент оказался настолько прочным, что снести его полностью не удалось.

Стена Плача — единственная святыня в исторической части Иерусалима, которую можно посещать круглосуточно. Это создает определенные трудности для археологов. Кроме того, для разных течений иудаизма в Стене Плача предусмотрены свои сектора.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующий иудей возле Стены Плача в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующий иудей возле Стены Плача в Иерусалиме

Еще в 2016 году ученые предупредили премьер-министра о том, что иудеям реформистского толка достался наиболее проблемный участок. И вот их опасения подтвердились.

"Мы говорим о стене, которой две тысячи лет, и определенные угрозы ее сохранности, конечно, есть. Но я не уверен, что следом за этим камнем немедленно начнут падать другие", — отмечает в беседе с РИА Новости главный археолог Управления древностей Израиля Джо Узиель.

Он заверил, что специалисты регулярно осматривают каждый камень в стене, используя при этом сканирующие устройства.

"В любом случае нужно провести масштабную работу по консервации и убедиться в том, что стена не обрушится", — говорит ученый.

На это, полагает он, уйдет много времени. Тут ведь не просто "укрепление конструкции", а еще полномасштабное научное исследование археологического памятника.

"Преступление против религий"

Проект по сохранению Стены Плача достаточно дорогой, говорит профессор Узиель. Своими силами научное сообщество не справится, нужна помощь государства. Но в данном вопросе есть еще один важный аспект, о котором ученые предпочитают не упоминать.

В пятницу на Храмовой горе произошли столкновения местных мусульман с израильской полицией. А за день до этого пресс-секретарь Палестинского движения национального освобождения Усама аль-Кавасме, комментируя инцидент со Стеной Плача, обвинил израильтян в том, что они делают подкоп под Храмовую гору.

© AFP 2018 / Ahmad GharabliЗадержание протестующего в Старом городе Иерусалима. 27 июля 2018 года
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Задержание протестующего в Старом городе Иерусалима. 27 июля 2018 года

"Подземные рейды в виде постоянных археологических раскопок — это преступление против всех религий, грубое нарушение святости ислама, а также поощрение экстремизма и слепого религиозного фанатизма. Все это спланировано по злому умыслу правительства Израиля, чтобы подорвать любую возможность сосуществования в регионе", — приводит его слова палестинское агентство Маан.

Дело в том, что на Храмовой горе находится третья по значимости святыня ислама — мечеть Аль-Акса. Ею, как и всем периметром горы, ведает исламский вакф. А статусом хранителя святыни наделен король Иордании, который периодически выделяет деньги на реставрацию расположенных на горе мечетей.

© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол Скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мечеть Купол Скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Правовой казус

"Весь комплекс мечети Аль-Акса по периметру, включая Стену Плача, считается неотчуждаемой собственностью вакфа. Это было предусмотрено еще законодательством Османской империи. Но с момента установления Британского мандата, когда евреи начали возвращаться в историческую Палестину, на этой территории всегда возникали проблемы", — рассказывает востоковед Михаил Якушев.

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрамовая гора и Стена Плача в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме

Например, одно из крупных столкновений между мусульманами и евреями в 1920-х годах началось из-за оставленного у Стены Плача стула. А с 1967 года, после Шестидневной войны, фактический контроль над иудейской святыней полностью перешел к Израилю. Но спор вокруг нее, как и вокруг всей Храмовой горы, не разрешен до сих пор.

"На саммите в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, где обсуждался окончательный статус Иерусалима, израильтяне потребовали "воздушного и подземного суверенитета" над всем комплексом мечети Аль-Акса. Ясир Арафат на это не пошел, сказав, что это не его личная святыня, не палестинская, а всего исламского мира", — отмечает Якушев.

И хотя сейчас Стена Плача фактически принадлежит Израилю, реставрацию святыни, как полагает Якушев, нужно проводить с "согласия законного владельца" и, судя по всему, согласовывать с Иорданией и вакфом. Да и в целом, по документам ООН, Восточный Иерусалим "является оккупированной Израилем территорией", напоминает эксперт.

"Но в соответствующей резолюции ООН перед термином "оккупированная территория" отсутствует определенный артикль, поэтому каждый понимает этот документ по-своему. И израильтяне считают, что имеются в виду не все оккупированные территории", — объясняет он.

Рано или поздно, полагает востоковед, иудеям и мусульманам придется договориться о реставрации Стены Плача. Ведь на кону ни много ни мало сохранность не только религиозных святынь, но и мира во всем регионе.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСтена Плача
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Стена Плача

 

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