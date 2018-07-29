"Когда рухнет?" Стена Плача оказалась под угрозой

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. От Стены Плача в Иерусалиме откололся стокилограммовый фрагмент. Иудеи увидели в этом "божественный знак", а мусульмане заподозрили Израиль в попытке сделать подкоп под их святыни. Ученые говорят о необходимости реставрационных работ. О том, почему проблема сохранения главной святыни иудаизма грозит стать неразрешимой, — в материале РИА Новости.

Во всем виноват Ньютон

Стокилограммовый камень, выпавший из Стены Плача, раскололся прямо у ног молившейся 79-летней Дэниэллы Гольдберг. Она и находившиеся рядом люди отделались лишь испугом. В Иерусалиме тут же заговорили о чуде.

Раввин Шимон Левин, проживающий в этом городе, считает подобные спекуляции сомнительными: "Камень выпал над участком, выделенным по требованию реформистов (либеральное направление в иудаизме. — Прим. ред.). Там почти не бывает людей".

Но верующие не унимаются. В интернете разгораются споры, как понимать произошедшее: это дурной знак или предвестие перемен к лучшему? Ведь некоторые иудеи верят, что рано или поздно в Иерусалиме будет восстановлен Храм — и тогда больше не придется молиться у Стены Плача.

"Однозначно можно сказать, что это следствие закона всемирного тяготения, данного Богом и открытого еще Исааком Ньютоном. Остальное, на мой взгляд, спекуляции. Настроения в Иерусалиме разные — и, конечно, многие приписывают этому инциденту особое значение в зависимости от своего мировоззрения", — отмечает раввин Шимон Левин.

Он уверен, что израильские власти сделают все для безопасности верующих. Мэрия Иерусалима уже потребовала чаще проверять состояние святыни, дабы "снизить риски подобных происшествий".

Угроза святыне действительно есть. Стена Плача, или Западная Стена, — часть массивного фундамента Второго Храма, возведенного царем Иродом Великим в первом веке до нашей эры. Строили его, что называется, на века, но уже в 70-м году римляне разрушили главную иудейскую святыню. Вот только фундамент оказался настолько прочным, что снести его полностью не удалось.

Стена Плача — единственная святыня в исторической части Иерусалима, которую можно посещать круглосуточно. Это создает определенные трудности для археологов. Кроме того, для разных течений иудаизма в Стене Плача предусмотрены свои сектора.

Еще в 2016 году ученые предупредили премьер-министра о том, что иудеям реформистского толка достался наиболее проблемный участок. И вот их опасения подтвердились.

"Мы говорим о стене, которой две тысячи лет, и определенные угрозы ее сохранности, конечно, есть. Но я не уверен, что следом за этим камнем немедленно начнут падать другие", — отмечает в беседе с РИА Новости главный археолог Управления древностей Израиля Джо Узиель.

Он заверил, что специалисты регулярно осматривают каждый камень в стене, используя при этом сканирующие устройства.

"В любом случае нужно провести масштабную работу по консервации и убедиться в том, что стена не обрушится", — говорит ученый.

На это, полагает он, уйдет много времени. Тут ведь не просто "укрепление конструкции", а еще полномасштабное научное исследование археологического памятника.

"Преступление против религий"

Проект по сохранению Стены Плача достаточно дорогой, говорит профессор Узиель. Своими силами научное сообщество не справится, нужна помощь государства. Но в данном вопросе есть еще один важный аспект, о котором ученые предпочитают не упоминать.

В пятницу на Храмовой горе произошли столкновения местных мусульман с израильской полицией. А за день до этого пресс-секретарь Палестинского движения национального освобождения Усама аль-Кавасме, комментируя инцидент со Стеной Плача, обвинил израильтян в том, что они делают подкоп под Храмовую гору.

© AFP 2018 / Ahmad Gharabli Задержание протестующего в Старом городе Иерусалима. 27 июля 2018 года © AFP 2018 / Ahmad Gharabli Задержание протестующего в Старом городе Иерусалима. 27 июля 2018 года

"Подземные рейды в виде постоянных археологических раскопок — это преступление против всех религий, грубое нарушение святости ислама, а также поощрение экстремизма и слепого религиозного фанатизма. Все это спланировано по злому умыслу правительства Израиля, чтобы подорвать любую возможность сосуществования в регионе", — приводит его слова палестинское агентство Маан.

Дело в том, что на Храмовой горе находится третья по значимости святыня ислама — мечеть Аль-Акса. Ею, как и всем периметром горы, ведает исламский вакф. А статусом хранителя святыни наделен король Иордании, который периодически выделяет деньги на реставрацию расположенных на горе мечетей.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Мечеть Купол Скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме © РИА Новости / Антон Скрипунов Мечеть Купол Скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Правовой казус

"Весь комплекс мечети Аль-Акса по периметру, включая Стену Плача, считается неотчуждаемой собственностью вакфа. Это было предусмотрено еще законодательством Османской империи. Но с момента установления Британского мандата, когда евреи начали возвращаться в историческую Палестину, на этой территории всегда возникали проблемы", — рассказывает востоковед Михаил Якушев.

Например, одно из крупных столкновений между мусульманами и евреями в 1920-х годах началось из-за оставленного у Стены Плача стула. А с 1967 года, после Шестидневной войны, фактический контроль над иудейской святыней полностью перешел к Израилю. Но спор вокруг нее, как и вокруг всей Храмовой горы, не разрешен до сих пор.

"На саммите в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, где обсуждался окончательный статус Иерусалима, израильтяне потребовали "воздушного и подземного суверенитета" над всем комплексом мечети Аль-Акса. Ясир Арафат на это не пошел, сказав, что это не его личная святыня, не палестинская, а всего исламского мира", — отмечает Якушев.

И хотя сейчас Стена Плача фактически принадлежит Израилю, реставрацию святыни, как полагает Якушев, нужно проводить с "согласия законного владельца" и, судя по всему, согласовывать с Иорданией и вакфом. Да и в целом, по документам ООН, Восточный Иерусалим "является оккупированной Израилем территорией", напоминает эксперт.

"Но в соответствующей резолюции ООН перед термином "оккупированная территория" отсутствует определенный артикль, поэтому каждый понимает этот документ по-своему. И израильтяне считают, что имеются в виду не все оккупированные территории", — объясняет он.

Рано или поздно, полагает востоковед, иудеям и мусульманам придется договориться о реставрации Стены Плача. Ведь на кону ни много ни мало сохранность не только религиозных святынь, но и мира во всем регионе.