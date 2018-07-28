Фильм "Летят журавли" покажут на международном кинофестивале в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл – РИА Новости. Советский фильм "Летят журавли" покажут в рамках 35-го Иерусалимского международного кинофестиваля.

Несмотря на то, что 10-дневная программа фестиваля JFF- 2018, открывшегося 26 июля в Иерусалиме, разнообразна, особым сюрпризом для участников и гостей, наряду с нашумевшими фильмами последнего года, станет показ советской киноленты "Летят журавли".

Организаторы выбрали именно этот фильм из огромного числа шедевров мировой киноклассики в связи с тем, что ровно 60 лет назад в Каннах эта талантливая работа советских кинематографистов получила главный приз кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь.

Примечательно, что демонстрация фильма "Летят журавли" состоится в знаменитой иерусалимской Синематеке. В свое время директором этого кинозала была Лия ван Лир. Уроженка города Бельцы, Лия ван Лир в последствии стала основательницей и президентом кинофестиваля в Иерусалиме. Она задала высокую планку киносмотру: на фестиваль приезжали ярчайшие звезды мирового кино.

На Иерусалимском международном фестивале были показаны дебютные работы Джима Джармуша, Спайка Ли и Квентина Тарантино.

В знак признания заслуг Лии ван Лир после смерти одна из премий фестиваля названа ее именем и ежегодно присуждается за лучший документальный фильм.

Более 200 киноработ разных жанров и тематической направленности будет показано на фестивале этого года. Жюри киносмотра предстоит выбрать самых достойных среди множества номинаций, в том числе за лучший зарубежный фильм, за лучшее отображение еврейской проблематики и другие. Свое место в ряду обширной программы займут фильмы на религиозную тему.

Открылся фестиваль израильской кинолентой "Неортодоксальный". Заявлен к показу фильм Генри Паскора 1925 года "Отверженные" — возрожденная к жизни благодаря эффектной цифровой реставрации экранизация романа Виктора Гюго.

Россия представлена фильмом "Лето", рассказывающем о самом начале творческого пути Виктора Цоя, молодежного идола восьмидесятых годов, и группы "Кино", о взаимоотношениях Цоя с теми, кто входил в авангард рок-движения Ленинграда. Несмотря на то, что фильм недавно вышел в прокат, он удостоен ряда международных премий.