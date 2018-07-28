На Валааме открылся фестиваль "Просветитель" к столетию расстрела Романовых

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Трагической дате — 100-летию со дня расстрела царской семьи посвящён открывшийся на Валааме IV Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель", сообщил на открытии праздника епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Панкратий.

"Главной темой четвертого фестиваля "Просветитель" стал подвиг новомучеников и исповедников русской церкви, который имеет особое значение для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения в наши дни", — отметил епископ Троицкий.

Он подчеркнул, что на фестивале "зрители услышат многогранную певческую программу несколько шире той, что звучит на концертах и записях — все это является частью церковной культуры, которая представляет самое дивное, что есть в нашей церковной жизни".

Он рассказал, что сегодня фестиваль "Просветитель" стал заметным событием в культурной и церковной жизни России, отметив, что подобных фестивалей в нашей стране совсем немного и очень важно, чтобы у православных коллективов была возможность приехать и показать людям своё искусство, имеющее большое значение для развития церковной и православной культуры.

Священнослужитель отметил ещё одну дату, важную для всех православных и теме которой также будут посвящены произведения на фестивале.

"В этом году православные отмечают праздник 1030-летия крещения Руси. Для меня празднование этого дня особенно дорого, потому что тридцать лет назад, когда мы праздновали тысячелетие Крещения Руси, я стал священником, — сказал журналистам епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Панкратий.

На два дня, 28-29 июля, Певческое поле святого острова превратилось в главную просветительскую площадь, на которой выступит более десятка коллективов, среди них гости из Белоруссии, Черногории, Греции, Молдовы и Финляндии.

Новшеством "Просветителя" в этом году станет зрительское голосование, в результате которого будет выбран лучший исполнитель церковных произведений.

Посмотреть прямую трансляцию фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.