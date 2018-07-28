В УПЦ рассказали, к чему приведут попытки изменить статус церкви на Украине

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод, говорится в опубликованном в субботу обращении епископата Украинской православной церкви (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

"В течение последних месяцев в информационной сфере нашей страны не утихают споры о возможности предоставления Томоса об автокефалии. Мы подтверждаем, что имеющийся канонический статус нашей церкви в настоящее время является вполне достаточным для того, чтобы она плодотворно совершала свою миссию среди своего народа. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии", — говорится в сообщении.

Также в УПЦ отметили, что попытки изменить статус церкви углубят раскол в украинском православии и украинском обществе.

В субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

"В то же время мы наблюдаем попытки внешних сил превратить Церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, о чем в публичном пространстве говорится открыто. Такие заявления и такие попытки вызывают у нас обеспокоенность, ведь это противоречит призванию Церкви… Убеждены, что Церковь Христова не должна быть инструментом в руках любого государства или политической идеологии, откуда бы она не исходила", — добавили в УПЦ.

Вместе с тем в обращении отметили, что это не означает, что церковь должна быть отстраненной от народа и актуальных проблем, которые переживают реальные люди, общество или государство.

"Выражаем сожаление в связи с тем фактом, что деятели церковного раскола используют сегодня власть для того, чтобы оправдать и легализовать свой грех против Церкви… Надеемся, что те, кто так делают, осознают последствия своих действий и прекратят наносить вред Церкви Христовой", — добавили в УПЦ.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.