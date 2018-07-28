В Киеве прошел крестный ход неканонической православной церкви Украины

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Крестный ход, организованный неканонической православной церковью Украины по случаю 1030-летия Крещения Руси, завершился в Киеве.

На мероприятии присутствовали глава неканонической православной церкви Украины Филарет (Денисенко), президент Украины Петр Порошенко и другие официальные лица государства. Верующие прошли на Владимирскую горку к памятнику Святому Владимиру Великому, где состоялся молебен, трансляцию вели украинские телеканалы.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.