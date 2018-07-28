Патриарх Кирилл пожелал Путину искать утешение в плодах трудов своих

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Кирилл в День крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира поздравил президента РФ Владимира Путина с именинами и пожелал ему искать утешения не только в молитве, но и в плодах трудов своих.

"Помимо этого великого праздника, вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Я думаю, что не бывает случайностей, особенно когда речь идет о людях, деятельность которых действительно меняет мир", — обратился патриарх к президенту после молебна у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.

От лица Русской православной церкви патриарх пожелал президенту "помощи божией в трудах, крепости духовной и физических сил". "И самое главное, чтобы вы могли утешаться не только в молитве, в общении с близкими людьми, но и видя плоды своих трудов", — добавил предстоятель РПЦ.

В субботу по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах проходят церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце X века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.

Путин приехал на торжества в честь 1030-летия Крещения Руси pic.twitter.com/apF7JbMuQ2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июля 2018 г.

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