Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018

Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крещение Руси оказало влияние на все мировое развитие, стало отправной точкой развития российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.

"Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние и на все мировое развитие", — сказал Путин в ходе торжеств в честь праздника 1030-летия крещения Руси.

Президент отметил, что крещение Руси неразрывно связано с князем Владимиром.

"Он сделал этот решающий выбор, стал проводников меры, увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь", — добавил он.

По его словам, "воин, прошедший жестокие битвы и испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом".

"Крещение — это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами", — подчеркнул Путин.

"Православие сделало то, чего раньше не было: оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви. И этот призыв был услышан", — добавил президент.

Он подчеркнул, что крещение Руси открыло народам подлинные нравственные и духовные ориентиры. Путин процитировал историка Льва Гумилева, который говорил, что крещение дало предкам высшую свободу: свободу выбора между добром и злом.

"А победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю. Народы, принявшие христианские истины, как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не один раз спасал и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу Родину", — сказал президент.

Он подчеркнул, что священным долгом является сохранение и преумножение этого единения.

Путин приехал на торжества в честь 1030-летия Крещения Руси pic.twitter.com/apF7JbMuQ2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июля 2018 г.

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