Путин принял участие в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси

Владимир Путин во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018

Владимир Путин во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси.

В субботу на Соборной площади Кремля состоится праздничное богослужение, а после этого – крестный ход к памятнику князю Владимиру, где будет совершен молебен.

Путин приехал на Соборную площадь на автомобиле. После этого он вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II направился к памятнику Владимиру.

В праздничных мероприятиях, как ожидается, примут участие тысячи верующих, в том числе представители и главы поместных православных церквей из разных стран.

Путин приехал на торжества в честь 1030-летия Крещения Руси pic.twitter.com/apF7JbMuQ2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июля 2018 г.

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