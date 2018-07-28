Патриарх Кирилл отметил силу общей веры русских, украинцев и белорусов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Общая вера и культура русских, украинцев и белорусов являются не только способом сохранения их национальной идентичности, но и фактором, обеспечивающим влияние на весь мир единого народа, "вышедшего из киевской купели крещения", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сегодня совершенно особый день для всего нашего народа – православного народа, предки которого приняли крещение в киевской купели. 1030 лет истории, которая исполнена была и радостями, и скорбями, и победами, и поражениями, но, несмотря на тяжелейшие исторические испытания, народ наш сохранил свою веру, свою национальную идентичность, сохранил свою культуру. И не просто сохранил, а многократно усилил", — сказал патриарх в проповеди после праздничной литургии по случаю 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади Кремля.

Он пояснил, что когда говорит "русская культура", то имеет в виду и Украину, и Россию, и Белоруссию, "потому что все это и есть Святая Русь, и народ наш, как именовали нас византийцы во времена святого князя Владимира, назывался "россами" — русскими". "Вот в этом смысле мы употребляем это слово", — сказал патриарх.

"Сегодня наша общая культура и наша вера является не только решающим фактором сохранения нашей национальной, духовной подлинности, но и фактором, обеспечивающим влияние народа, вышедшего из киевской купели крещения, на весь мир", — добавил предстоятель РПЦ.

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, вместе с патриархом Кириллом возглавивший служение Божественной литургии, в своем слове по окончании литургии поздравил россиян с юбилеем 1030-летия Крещения Руси и поблагодарил предстоятеля РПЦ за ту любовь, которую он питает к древней Александрийской церкви.

"Благодарим вас, ваших архипастырей и ваш народ за поддержку… Вся православная семья молится сегодня о вас, ваше святейшество, о тех, кто хотят, чтобы Россия была сильной. Но вы хотели бы, чтобы Россия была также и святой", — сказал предстоятель церкви Африки, обращаясь к патриарху Кириллу. В торжествах на Соборной площади Кремля приняли участие представители 11 поместных православных церквей.

Присутствовавший на богослужении мэр Москвы Сергей Собянин, которого патриарх наградил орденом благоверного князя Даниила III Третьей степени, также обратился к участникам праздничных мероприятий с приветственным словом. Мэр отметил успешную совместную работу столичных властей и патриархии по восстановлению памятников истории, культуры и древнейших храмов Москвы. По его словам, эта сложная, долгая и кропотливая деятельность "возвращает нам историческую память и справедливость".

"Поздравляю всех с праздником годовщины Крещения Руси — великим событием, во многом определившим историю нашей страны", — сказал Собянин.

Торжества начались в Киеве днём ранее. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.