Крестный ход в честь Крещения Руси направился к памятнику князя Владимира

Праздничное Божественная литургия под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси

Праздничное Божественная литургия под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Праздничный крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси направился по окончании Божественной литургии из Кремля к памятнику святого князя Владимира на Боровицком холме.

Перед этим торжественное богослужение было совершено под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля, впервые в современной российской истории.

Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский и всея Африки Феодор II возглавляют церковное шествие, в котором участвуют архиереи и священнослужители — гости из большинства поместных православных церквей, духовенство Москвы и Московской области, а также многочисленные паломники, собравшиеся в этот день в центре российской столицы, чтобы отметить юбилей Крещения Руси.

Крестный ход дойдет до Боровицкого холма, где у памятника князю Владимиру-Крестителю Руси в день его памяти будет совершён праздничный молебен. Как ожидается, на молебне будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру – крестителю Руси был открыт на Боровицкой площади Москвы в 2016 году. Место установки памятника было выбрано в ходе народного интернет-голосования. Автор скульптуры – народный художник России Салават Щербаков.

Церковные торжества, посвящённые празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), проходят в субботу в России, Украине, Белоруссии и в других странах.

Торжества начались в Киеве днём ранее. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.