Порошенко заявил, что не позволит "другим" вмешиваться в дела УПЦ

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела и не позволит другим этого делать, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

"Я гарантирую, власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю, но и другим не позволит этого делать… С первых дней моего президентства я поставил себе цель добиваться создания единой поместной Православной церкви и признание этой церкви Вселенским патриархом", — сказал Порошенко во время обращения по случаю мероприятий к 1030-летию Крещения Руси, трансляцию вели украинские телеканалы.

Он выразил надежду, что решение о Томосе (указе) об автокефалии будет справедливым. "Томос об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан… В Писании сказано, что нам не дано знать времена и сроки. Но я верю в то, что финальное решение Вселенского будет справедливым по отношению к Украине", — сообщил Порошенко.

Президент поблагодарил патриарха Константинопольского Варфоломея за послание с напоминанием о том, что "Украина не является канонической территорией РПЦ". "И за то послание, которое он вчера передал нам, в котором задекларирована такая долгожданная цель, как "предоставление украинской церкви автокефалии", — добавил он. При этом представитель канонической Украинской православной церкви, выступающей против автокефалии и за единство православной церкви на Украине, заявил, что в послании Варфоломея нет ничего нового.

Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

Глава неканонической православной церкви на Украине Филарет (Денисенко) надеется, что Украина получит указ об автокефалии в ближайшее время. "Мы благодарны Вселенскому патриарху, что он наконец-то понял, что пришло время предоставить Томос украинской церкви о ее автокефалии, и мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет такой Томос", — сказал Филарет во время обращения по случаю мероприятий к 1030-летию Крещения Руси.

Торжества начались в Киеве днём ранее. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.