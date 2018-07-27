В УПЦ прокомментировали послание патриарха Варфоломея для Порошенко

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В послании патриарха Варфоломея нет ничего необычного или экстраординарного, заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.
Ранее делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея. В частности, там отмечается, что Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию".
"Так что, если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно", — отметил священник.