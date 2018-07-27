В УПЦ прокомментировали послание патриарха Варфоломея для Порошенко

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В послании патриарха Варфоломея нет ничего необычного или экстраординарного, заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

"Делегация Константинопольского Патриархата сегодня встретилась с Президентом Украины П. А. Порошенко. Президенту было передано послание патриарха Варфоломея, которое в переводе на украинский язык зачитал вл. Иларион (Рудник). Очевидно, что оно вскоре будет опубликовано в текстовой версии. Прослушав текст послания по этой ссылке, могу сказать, что ничего необычного, экстраординарного, или такого, чего раньше мы не слышали, сказано Патриархом Варфоломеем там не было", — написал Данилевич в Facebook.

Ранее делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея. В частности, там отмечается, что Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию".

"Так что, если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно", — отметил священник.