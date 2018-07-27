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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Юбилей Крещения Руси: Крестный ход в Киеве и гости десяти церквей в Москве

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Празднование 1030-летия Крещения Руси (26)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018Праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси начались в Москве и Киеве: в российской столице патриарх Кирилл принял глав и представителей десяти поместных православных церквей, а в украинской прошел грандиозный крестный ход, собравший четверть миллиона верующих.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древнее государство приняло христианскую веру. Как сообщили РИА Новости в Русской православной церкви, центрами торжеств станут Москва, Киев, Минск, Кишинев и другие города канонической территории Русской церкви. Вечером в московском храме Христа Спасителя патриарх Кирилл и гости из других церквей совершили праздничное Всенощное бдение.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018

Братские церкви и народы 

В Даниловском монастыре предстоятель Русской церкви встретился с собратьями по вере из десяти поместных православных церквей. Прежде всего — с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором, который выразил благодарность России и Церкви за постоянную поддержку братских и близких народов.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси
Он заверил, что "Александрия снова и снова, и не один раз еще будет вместе с Москвой", потому что возглавляемая им поместная церковь "несет на себе богатое наследие мученичества, богословия, наследие тысячелетней истории".

"А рядом с ней находится Московский патриархат, исполненный силы, исполненный живого свидетельства миру. И это замечательно, если мы будем жить и помогать друг другу", — добавил патриарх Африки.

"Сейчас остается только догадываться, чем бы была Россия, чем бы был ее народ, если бы не случилось это событие. И то, что ваш народ, ваша страна вышла из стольких испытаний и продолжает идти, говорит о том, что сам Господь благословляет вашу страну. История назвала Россию "Святой Русью", и это действительно от Бога", — сказал патриарх Феодор.

В свою очередь патриарх Кирилл отметил, что выбор князя Владимира в пользу православия стал поворотным моментом для русской цивилизации. Крещение Руси имело "решающее значение для формирования нашего национального самосознания". Патриарх пояснил, что когда он говорит "русский", то имеет в виду не только россиян, но придерживается того понимания, которое имела в отношении русских древняя Византия.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, на одной из улиц в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, на одной из улиц в Киеве. 27 июля 2018

"Византийцы называли "россами" всех, кто жил на просторах от северного берега Черного моря до берега Балтийского моря. Вот этот народ, который уже в то время был многонациональным, потому что разные были племена — и славянские племена, и норманнские племена — вот весь этот, еще раз хочу подчеркнуть, многоэтнический народ, византийцы называли "россами". В переводе на наш язык — русскими", — сказал он.

Необходимость единства

На совместной встрече с патриархом Александрийским и представителями Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской церквей, церкви Чешских земель и Словакии патриарх Кирилл напомнил им об ответственности за сохранение единства православия, которое сегодня "пытаются расшатать нецерковные силы, воздействуя на отдельных иерархов, используя объективные сложности в жизни поместных церквей".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кириил рассказал, что мешает единству православия
К сожалению, как отметил патриарх Кирилл, эта проблема касается и Русской православной церкви, которая встречает юбилей Крещения Руси "в атмосфере новых испытаний, и в особенности это касается положения православия на Украине".

"Ныне силы, чуждые православию, предпринимают целенаправленные усилия к разрушению единства Русской православной церкви. Сильнейшее давление оказывается ныне на каноническую Украинскую православную церковь, на ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на ее епископат, духовенство и на верующий народ. Мы видим сегодня многократные захваты храмов раскольниками и униатами, угроза нависает над Киево-Печерской и Почаевской Успенской лаврами, идет повсеместная дискриминация Украинской православной церкви", — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Украинские политики, продолжил он, выступили с инициативой "создания на основе схизматических образований так называемой единой поместной церкви и предоставления ей автокефалии". Однако попытки "оторвать" Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе во всем православном мире, заявил патриарх.

Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Около 250 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в Киеве
По словам предстоятеля РПЦ, в этих тяжелейших условиях поддержка братских поместных православных церквей является "поистине бесценной". Патриарх попросил членов церковных делегаций передать предстоятелям, Священным Синодам и всем иерархам других церквей от лица Русской православной церкви "искреннюю, глубокую признательность".

Он напомнил, что для Русской церкви "Киев — это не обычный город", а "матерь городов русских, это место крещения Руси и рождения русского православия". "Для нашей церкви Киев — это такая же святыня, какими для всех православных христиан являются Царьград или Иерусалим, или Косово и Метохия для Сербской православной церкви", — добавил глава РПЦ.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018

Торжества в Киеве 

Патриарх Кирилл также отметил особую значимость для православных верующих Киево-Печерской лавры, которая является "оплотом канонического православия на Украине", там обитель стала центром праздничных торжеств.

Празднование крещения Руси начался на Украине с волны колокольного звона, прокатившегося по всем православным храмам страны. В 13 часов в Киеве предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский Онуфрий совершил на Владимирской горке молебен.

"Наши предки потеряли правильные понятия о Боге, ушли в язычество, но святой князь Владимир вернул пути человеческие, сделал их ровными, что вели к Богу, к благодати Святого Духа. Сам князь изменился в корень после Крещения, стал другим человеком, из жестокого, грехолюбивого он стал благородным, милосердным, любящим Бога и ближнего, стал "Красным солнышком", как говорит о нем летопись, то есть красивым. Мы, как преемники святого князя Владимира, должны стараться быть подобными ему. Мы должны искоренять в себе злобу, ненависть, вражду, приучать себя любить Бога, уважать, терпеть и любить ближнего. На этом зиждется все человечество", — обратился к верующим после молебна митрополит Онуфрий.

Затем начался крестный ход к Киево-Печерской лавре, маршрут которого пролегал от Владимирской горки. Верующие несли чудотворные иконы и мощи святых, а также частицу креста апостола Андрея Первозванного. Реликвии выставили для поклонения в Трапезном храме Лавры.

Вид на Днепр
© РИА Новости / Олег Макаров
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Патриарх надеется, что празднование юбилея Крещения Руси "помирит" Украину
"Несмотря на препятствия, которые масштабно оказывали чиновники и перевозчики верующим УПЦ, по официальным подсчетам, в празднованиях 1030-летнего юбилея Крещения Руси участвуют 250 тысяч верующих из всех епархий Украинской православной церкви и паломники из-за рубежа", — сообщил официальный сайт Украинской православной церкви.

Общественный порядок по маршруту следования колонны охраняли в усиленном режиме, в центре города было много сотрудников полиции и Национальной гвардии. Вместе с тем официальные лица государства не приняли участие в мероприятии.

Крестный ход, по данным корреспондентов РИА Новости, прошел в спокойной обстановке и без происшествий. Замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщал о трех задержанных.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
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