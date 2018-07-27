В Киеве начался Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. В центре украинской столицы начался Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее на Владимирской горке состоялся молебен.

Во главе процессии идет предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий. Маршрут торжественного шествия с чудотворными иконами и мощами святых пролегает от Владимирской горки по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры.

Официальные лица государства не принимают участие в мероприятии.

Общественный порядок по маршруту следования колонны охраняют в усиленном режиме, в центре города много сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древнее государство приняло христианскую веру.