В Киеве тысячи человек собрались на торжества в честь Дня Крещения Руси

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Более десяти тысяч человек пришли на Владимирскую горку в центре Киева на торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси, передает телеканал "112 Украина".

Праздник Крещения Руси отмечается в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. В Киеве состоится Большой крестный ход и другие праздничные мероприятия, в которых примут участие многочисленные паломники со всех регионов Украины и из-за рубежа.

Всего организаторы мероприятия ожидают около ста тысяч человек. Сообщается, что на Владимирскую горку приехали люди из разных епархий — Одесской, Николаевской, Запорожской. Они занимают места ближе к памятнику Владимиру, так как хотят видеть, как будет проходить запланированный на 13:00 (совпадает с мск) молебен.

В месте проведения мероприятия усилены меры безопасности. На Владимирской горке установлен металлический забор, людей близко к памятнику не пускают, на месте работает полиция, в центре Киева перекрыты главные улицы.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала, что все проходит спокойно, нарушений нет.

"Пока что все спокойно, полиция готова отреагировать, полиция готова обеспечить порядок <…> В усиленном режиме работает полиция, до пяти тысяч правоохранителей, работают кинологи и взрывотехники", — уточнил он.

В 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который совершит митрополит Онуфрий, а по его окончании, около 13:30, состоится так называемый Большой крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру. Участники церковного шествия пройдут по улицам Киева с большой иконой апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, на котором он был распят.

Традиционно в крестном ходе в Киеве примут участие верующие со всей Украины и из других славянских стран.

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