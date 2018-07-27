КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Более десяти тысяч человек пришли на Владимирскую горку в центре Киева на торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси, передает телеканал "112 Украина".
Всего организаторы мероприятия ожидают около ста тысяч человек. Сообщается, что на Владимирскую горку приехали люди из разных епархий — Одесской, Николаевской, Запорожской. Они занимают места ближе к памятнику Владимиру, так как хотят видеть, как будет проходить запланированный на 13:00 (совпадает с мск) молебен.
В месте проведения мероприятия усилены меры безопасности. На Владимирской горке установлен металлический забор, людей близко к памятнику не пускают, на месте работает полиция, в центре Киева перекрыты главные улицы.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала, что все проходит спокойно, нарушений нет.
"Пока что все спокойно, полиция готова отреагировать, полиция готова обеспечить порядок <…> В усиленном режиме работает полиция, до пяти тысяч правоохранителей, работают кинологи и взрывотехники", — уточнил он.
В 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который совершит митрополит Онуфрий, а по его окончании, около 13:30, состоится так называемый Большой крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру. Участники церковного шествия пройдут по улицам Киева с большой иконой апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, на котором он был распят.
Традиционно в крестном ходе в Киеве примут участие верующие со всей Украины и из других славянских стран.
День перший: 1030-річчя #хрещенняКиївськоїРусі версія #УПЦМП— Iegor Shumikhin (@Zjoma) 27 июля 2018 г.
Віряни збираються до пам‘ятника Володимиру: ікони, хоругви, молитви, позолота і стійкий запах православ‘я#хрещення #крещение pic.twitter.com/3SZO4Y4Yk3