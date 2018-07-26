Патриарх ответит на вопросы молодежи на III православном форуме в Москве

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пообщается 23 августа с участниками III Международного православного молодежного форума в Москве, организаторы уже начали сбор вопросов для предстоятеля Русской православной церкви, сообщили в четверг в оргкомитете форума.

"Направить свой вопрос патриарху можно уже сейчас на официальном сайте pravoslavieforum.ru. На самые актуальные и интересные из них патриарх ответит на форуме", — говорится в сообщении.

Помимо общения с предстоятелем Русской церкви, его участников ждет презентация 50 молодежных проектов. Для форума были отобраны наиболее значимые и необычные проекты в сферах волонтерства и цифровых технологий, ремесел и сельского хозяйства, архитектуры и дизайна, культуры и спорта.

В частности, на мероприятии будет представлен проект "Храмовая архитектура XXI века" выпускников МАРХИ: оригинальные решения в сфере храмового зодчества, оформления интерьеров и ландшафтного дизайна прихрамовых территорий. Студенты МФЮА продемонстрируют программу виртуальной экскурсии по храму преподобной Евфросинии Московской, совершить которую с помощью VR-шлема смогут все посетители форума.

"В форуме примут участие многие перспективные и новаторские волонтерские проекты. Так, энтузиасты проекта "Общее дело" уже много лет возрождают шедевры деревянного зодчества в Архангельской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми. Художники, врачи и педагоги из города Чебоксары создают по уникальной технологии тактильные картины и иконы для невидящих людей. Выставка этих работ пройдет на форуме", — сообщили организаторы.

Участники поискового объединения "Рубеж" организуют экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны. Они также организуют на форуме выставку и познакомят всех желающих с найденными ими артефактами.

"Посетители увидят подробные презентации этих проектов в виде увлекательных интерактивных программ – мастер-классов, спортивных тренировок, выставок, интеллектуальных игр", — говорится в пресс-релизе.

Наиболее перспективные и общественно значимые инициативы из представленных на форуме будут отмечены грантами патриарха и мэра Москвы на их дальнейшее развитие. Форум организует синодальный отдел Московского патриархата по делам молодежи совместно с правительством Москвы.