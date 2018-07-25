УПЦ сообщила об избиении радикалами журналиста и угрозах епископу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный сайт Украинской православной церкви сообщил, что около 30 человек с символикой украинской националистической партии "Свобода" в среду избили главного редактора газеты города Борзна Черниговской области, опубликовавшей статью о православном молодежном лагере, а чиновников Борзнянской районной администрации заставили написать заявления об увольнении. По данным УПЦ, от представителей "Свободы" также поступили угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента.

Инцидент произошел в здании райадминистрации.

"Около 30 человек с символикой "Свободы" совершили разбойное нападение на главного редактора местной газеты "Вести Борзнянщины" Сергея Близнюка и сотрудников администрации. Главной "виной" потерпевших было то, что в районной газете "Вести Борзнянщины" вышла статья об отдыхе в православном летнем лагере отдыха для молодежи "На море Галилейском", организованном Нежинской епархией УПЦ, более 100 детей из Черниговщины", — говорится в сообщении.

Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и заставили написать заявление об увольнении. Под угрозой физической расправы заявления об увольнении также написали зампредседателя Борзнянской райадминистрации Александр Максимов и еще два сотрудника.

"Накануне от представителей ВО (всеукраинское объединение — ред.) "Свобода" поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвались на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако просчитались, потому что дети разъехались по домам еще накануне. В тот же день нападавшие из ВО "Свобода" запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим УПЦ для приезда в Киев 27 июля на крестный ход, угрожая сжечь автобусы", — сообщили в УПЦ.

В Украинской церкви уже неоднократно заявляли о том, что чиновники массово блокируют участие верующих из разных регионов в молебне на Владимирской горке и крестном ходе 27 июля, запрещая, например, перевозчикам ехать в этот день по маршруту на Киев. При этом власти пытаются поддержать проведение крестного хода раскольническим Киевским патриархатом: "на 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах "Киевского патриархата" занимаются сами местные администрации", отмечают в УПЦ. Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти князя Владимира (28 июля). На Украине основные торжества пройдут 27 и 28 июля.

По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Не раскрытым уже почти два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Украинские журналисты написали открытое письмо в адрес властей, в котором потребовали от президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова в стране. Письмо подписали около 60 журналистов, среди них журналисты "Эра-медиа", телеканала "Интер", "112 Украина", NewsOne, телеканала "Украина", интернет издания "Страна.ua" и издания "Вести".