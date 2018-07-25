РПЦ нужна помощь Минкульта в спасении сельских храмов, заявил патриарх

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Русская православная церковь нуждается в содействии Минкультуры РФ и других ведомств в деле реставрации старинных церквей в сельской местности, которое имеет государственное значение, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на заседании Высшего церковного совета.

"Вопросы реставрации старинных церквей в малонаселенных районах очень важны и должны решаться во взаимодействии с министерством культуры и другими ведомствами, поскольку усилий Церкви и волонтеров для комплексного решения этой задачи недостаточно", — приводит слова патриарха его пресс-служба.

Предстоятель РПЦ назвал возрождение старинных сельских храмов "спасением русского пейзажа, нашей страны, нашего культурного пространства".

По словам патриарха, возрождение храмов порой влечет за собой заселение территории вокруг них, появляются люди, которые готовы жить рядом постоянно или хотя бы часть года. "И пускай там служба будет четыре раза в год, но если отреставрирован храм — он спасен… Поэтому я попросил бы Патриарший совет по культуре иметь в качестве приоритета консервацию, спасение закрытых храмов, особенно в тех местах, где нет населенных пунктов", — добавил патриарх.

В конце мая председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил о том, что все епархии РПЦ к сентябрю 2018 года подготовят списки церковных объектов, нуждающихся в срочной реставрации. Такое решение было принято на первой всероссийской конференции "Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи" в Москве.